Les bratwurst au maïs sucré sont fabriquées dans le Wisconsin – et se vendent

Vous avez votre bonbon au maïs. Et vous avez vos bratwursts. Et si vous habitez à Madison, dans le Wisconsin… vous pouvez maintenant obtenir ces deux sensations gustatives inhabituelles dans un seul emballage « SpookTober ».

Oui, c’est vrai : deux bouchers du Jenifer Street Market de Madison ont fait l’impensable, mariant le maïs sucré orange et jaune super sucré avec leurs bratwursts. Le résultat? Une gâterie saisonnière étonnamment populaire, plutôt qu’un tour maladroit.

« Spook » Toberfest brats nouveau aujourd’hui. Fabriqué avec de l’Oktoberfest de Lake Louie Brewing et du maïs bonbon. Légèrement doux et pas effrayant du tout! pic.twitter.com/oOLkkM63tm – Marché de la rue Jenifer (@jeniferstmarket) 7 octobre 2021

« C’est juste votre morveux traditionnel », a déclaré Justin Strassman, qui a travaillé avec Wil Hetzel derrière le comptoir du boucher au marché pendant six ans, à 45secondes.fr Food. « Mais nous utilisons une bière Oktoberfest là-dedans, donc il y a cette douceur caramel. Nous fabriquons généralement le gosse traditionnel, et nous avons pensé le changer avec du maïs sucré. »

Les hommes derrière les marmots : Wil Hetzel (à g.) et Justin Strassman. Avec l’aimable autorisation de Justin Strassman

Leur inspiration ? Un voyage à l’épicerie. « Pour une raison quelconque, c’est la chose qui a cliqué », a-t-il ajouté.

Il rapporte que beaucoup de gens viennent découvrir la nouvelle saveur, y compris la présentatrice de NBC15 Isabel Lawrence, qui a posté que « Honnêtement, c’était délicieux » sur Twitter :

L’idée a germé début octobre, et elle a décollé presque tout de suite. Selon Strassman, ils se vendent deux fois plus vite que les morveux traditionnels. Et ce dans un magasin qui propose d’autres saveurs de gosse insolites, comme un brandy Old-Fashioned et un gosse bacon-oignon-cheddar.

Chaque lot de gosses produit environ 120 des maillons, qui comprennent 25 livres de viande de morveux, trois canettes de bière Lake Louie Brewing Oktoberfest du Wisconsin et deux sacs de maïs sucré. Ils vont pour 4,99 € la livre, un dollar de plus que le gamin traditionnel, et le marché les a appelés « Légèrement doux et pas effrayant du tout » sur Twitter.

Toutes les saveurs expérimentales n’ont pas fonctionné, note Strassman : ils ont déjà essayé un gosse flottant à la racinette, qui « n’a rien fait ». Pas plus qu’un « garçon de pizza suprême ».

Comme c’est aléatoire, AUJOURD’HUI s’est assuré de mentionner que Brach’s a un sac de bonbons à la dinde à saveur de dîner, qui a semblé attirer l’attention de Strassman (même si les saveurs ont été saccagées dans une récente revue virale).

« Cela pourrait vraiment fonctionner, si vous aviez mis une saveur de dinde dans le porc, ou un assaisonnement à la sauge et à l’oignon », a déclaré Strassman. « Cela pourrait très bien fonctionner. Je vais devoir vérifier.

Il a promis de faire rapport si un tel mashup était mis en production.

Alors pourquoi le combo bonbon maïs et gosse fonctionne-t-il si bien ? Strassman n’est pas tout à fait sûr, mais il soupçonne que l’enveloppe aide à garder le maïs bonbon intact.

« Les gosses sont bons, mais je suis plus un fan de hamburgers », a-t-il admis.

Cela signifie-t-il qu’il mettrait du maïs sucré sur un hamburger ? « Absolument pas! »

Au moins, il y a des limites.

