Les boutiques en ligne PS3, PS Vita et PSP fermeront cet été, selon un nouveau rapport

Selon un nouveau rapport de Kirk Mckean et de The Gamer, Sony prévoit de fermer les magasins en ligne associés à sa console PlayStation 3 et aux appareils portables PS Vita et PSP. Cela signifie que vous ne pourrez pas acheter de versions numériques de l’un des jeux répertoriés sur les vitrines. Les boutiques PS3 et PSP sont censées être mises hors ligne le 2 juillet 2021, tandis que la PS Vita s’allonge un peu jusqu’au 27 août 2021. Sony confirmera la nouvelle à la fin de ce mois, avec les informations provenant d’une source « familière avec la situation », selon le site Internet en question.

La question à laquelle le rapport ne répond pas, cependant, est de savoir si vous pourrez toujours télécharger les jeux que vous avez déjà achetés après les dates d’expiration proposées. Nous devons supposer que vous le ferez, mais nous sommes sûrs que c’est un point que le fabricant de matériel clarifiera si cette nouvelle s’avère vraie. Ceci, bien sûr, s’appuie sur les plans de Sony l’année dernière qui ont vu le PS Store disponible sur le Web repensé, abandonnant les titres PS3 et PS Vita dans le processus. Désormais, si ce rapport se concrétise, les fans devront se précipiter pour récupérer tous les titres qu’ils souhaitent numériquement, avec ces dates d’expiration pas trop éloignées. C’est surprenant aussi, étant donné que les jeux PS Vita continuent à sortir à ce jour.

Le directeur de ScourgeBringer, Thomas Alternburger, soutient également cette affirmation, dont le jeu recevra une version PS Vita le mois prochain. Il déclare que l’équipe était au courant de la fermeture de la boutique en ligne PS Vita, étant le « dernier jeu à avoir été approuvé et produit ».

Nous savions. Nous étions le tout dernier jeu à être approuvé et produit. Nous ne savions tout simplement pas combien de temps le magasin resterait ouvert.– Thomas Altenburger 🍕🍍 (@mrhelmut) 22 mars 2021

Que pensez-vous de cela? À quand remonte la dernière fois que vous avez acheté un jeu PS3, PS Vita ou PSP numériquement? Partagez les reçus dans les commentaires ci-dessous.