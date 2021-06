Les bots rempliront les serveurs PS5 à 128 joueurs de Battlefield 2042

Dans la version PlayStation 5 au moins, Battlefield 2042 hébergera jusqu’à 128 joueurs simultanément, mais afin de garder les serveurs pleins, il remplira tous les emplacements vides avec des bots. Selon le développeur DICE – selon un rapport de The Verge – le titre donnera la priorité aux humains, il est donc possible que pendant les heures de jeu de pointe, vous ne rencontriez jamais de soldats de l’IA. Cependant, selon votre région et votre plate-forme, il peut y avoir jusqu’à 64 robots remplissant une carte.

Compte tenu de l’ampleur de l’itération de nouvelle génération du jeu, il s’agit d’une inclusion intelligente – bien que nous dirions que le jeu croisé sur les consoles au moins augmenterait le pool de joueurs global et réduirait ainsi les bots au minimum. Nous supposons que cela dépendra vraiment de l’intelligence globale des soldats de l’IA : s’ils sont compétents et travaillent sur les objectifs, ils peuvent en fait être préférables à ces alliés de la vie réelle qui ont une préférence pour les avions qui s’écrasent au sol.

Il convient de rappeler que la version PS4 de Battlefield 2042 n’héberge que 64 joueurs à la fois, les bots sont donc beaucoup moins susceptibles d’apparaître dans la version de dernière génération. Que pensez-vous de tout cela ? Est-ce une décision intelligente ? Pensez-vous que cela peut nuire à l’expérience globale? Abattez-nous comme si nous étions contrôlés par ordinateur dans la section commentaires ci-dessous.