«Les boîtes à butin sont le pilier de la FIFA»: un document divulgué montre comment EA donne la priorité au mode Ultimate Team par rapport à tout le reste

C’est un sujet controversé qui revient encore et encore, et dans lequel EA est souvent parsemé: depuis le boîtes à butin et les micropaiements sont devenus une préoccupation constante pour ceux qui exigent une plus grande responsabilité des entreprises face aux possibilités addictives des jeux vidéo, le nom d’Electronic Arts est souvent mis en avant, notamment pour son « FIFA ». Et ce n’est pas le seul jeu de la société controversé pour ce type de problèmes: «Star Wars Battlefront 2» a dû éliminer ses achats en jeu en 2017. Des sociétés comme Epic dans «Fortnite» ou Bungie dans «Destiny 2» ont pris fin jusqu’à éliminer leur boîtes à butin.

Ces dernières heures, les accusations de décisions de conception contraires à l’éthique se sont multipliées avec la publication d’un document interne controversé de 54 pages divulgué par CBC News. Dans ce document, une stratégie d’entreprise avec «FIFA 21» a été exposée qui, diront les plus cyniques, n’est pas surprenante. Mais il n’a jamais été exposé aussi frontalement dans un document d’entreprise: En bref, EA tente d’amener les joueurs dans des modes de jeu où plus d’argent est dépensé, qualifiant les coffres à butin de « pilier de la FIFA »

Le contenu du document il est résumé dans l’un des titres qui comprend: « Tous les chemins mènent à FIFA Ultimate Team », qui est la variante de FIFA plus axée sur la gestion d’équipe et avec un système de style de collecte d’autocollants qui a fait beaucoup de bruit. Les joueurs et la presse se plaignent depuis longtemps qu’EA met de côté le polissage d’autres modes de jeu pour favoriser cet autre, plus lucratif pour l’entreprise.

EA nie les accusations

Après la controverse déclenchée avec le contenu du document, EA a rendu public une déclaration dans laquelle ils ont décrit les informations publiées à ce sujet comme une interprétation erronée. La société s’est défendue en déclarant que « nous ne faisons pas pression sur les gens pour qu’ils dépensent de l’argent pour nos jeux. Là où nous offrons cette option, nous faisons très attention de ne pas promouvoir la dépense d’argent plutôt que de profiter du jeu lui-même. »

EA déclare également vouloir à ses joueurs «une expérience sûre et amusante» et recommande « fortement l’utilisation de contrôles familiers pour gérer le contenu accessible aux enfants. »Cependant, EA n’a pas nié la véracité du document divulgué ou qu’il provenait de sources légitimes.