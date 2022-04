Plus de 20 artistes se sont réunis pour un hommage spécial à l’Ukraine lors des Latin American Music Awards 2022.

Les Black Eyed Peas, ainsi qu’un certain nombre d’artistes latins, ont ouvert les AMA latines avec une interprétation bilingue de leur chanson, « Where Is the Love? » («Dónde Está el Amor») lors de l’émission télévisée de jeudi en direct de Las Vegas. Le moment le plus sincère a également inclus la chanteuse pop et R&B ukrainienne NK (Nastya Kamenskykh), qui a lancé la chanson en espagnol aux côtés d’Ozuna.

will.i.am, apl.de.ap et Taboo et le chanteur J. Rey Soul étaient au centre de la scène entourés de chanteurs comme CNCO, Prince Royce, Sofia Reyes, Chiquis, Farruko et bien d’autres, alors qu’ils chantaient une version spanglish du morceau politiquement teinté.

Unis dans leur message d’amour, toutes les personnes impliquées portaient du blanc pour la représentation, NK tenant le drapeau ukrainien.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. Jeudi, des responsables ukrainiens ont déclaré que la ville de Marioupol pourrait contenir jusqu’à 9 000 corps après des semaines de bombardements intensifs par le président russe Vladimir Poutine et ses troupes, selon NBC News.

De plus, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis donneraient 1,3 milliard de dollars supplémentaires d’aide humanitaire et militaire à l’Ukraine.

La performance, selon Telemundo, est une « démonstration de solidarité avec l’Ukraine et met en évidence la devise de l’émission : ‘La musique nous unit’ malgré les barrières de distance, de langue ou de frontières ».

Black Eyed Peas, Emilia, CNCO, Adriel Favela, Chesca, Gerardo Ortiz, Sofía Reyes, Esteman, Prince Royce, Tiago PZK, Lit Killah, Goyo, Christian Nodal, Ozuna, Boza, Calibre 50, Farruko, NK et Chiquis se produisent au AMA latines 2022 à Las Vegas le 21 avril 2022. Banque de photos Telemundo / NBCU via Getty Images

Les Black Eyed Peas ont sorti « Where Is the Love? » avec Fergie et Justin Timberlake en 2003. Il figurait sur le troisième album du groupe, « Elephunk ». La chanson a reçu deux nominations aux Grammy pour le disque de l’année et la meilleure collaboration rap/chantée.

Les Latin American Music Awards 2022 ont été organisés par Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes et Cristián de la Fuente, et ont eu lieu au Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada.