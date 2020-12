Les bigots de droite déclarent la guerre aux Ritz Crackers pour une publicité de Noël queer

Le mois dernier, Ritz Crackers a publié une annonce festive émouvante « Où il y a de l’amour, il y a de la famille »

Des militants conservateurs ont déclaré Ritz Crackers un ennemi dans la «guerre de la culture» après une publicité de Noël mettant en vedette un couple queer.

La marque a publié le mois dernier une publicité festive émouvante «Where There There Love, There Family», mettant en vedette un certain nombre de personnes trouvant un lien de l’isolement – y compris un homme qui est évité par ses parents, mais trouve un endroit heureux avec son partenaire et sa famille choisie.

L’annonce, qui fait partie d’un partenariat avec des organisations à but non lucratif, y compris le projet It Gets Better, résume l’idée de ce que signifie la famille, concluant: «Les vacances consistent à passer du temps avec la famille ou celle que vous faites.»

Bien qu’il y ait très peu de choses à offenser dans l’annonce, cela n’a pas empêché les militants conservateurs anti-LGBT + de bombarder l’annonce avec des messages haineux. Il a accumulé plus de 6000 aversions sur YouTube et des centaines de messages haineux sur Facebook.

Des militants de droite s’en prennent à une publicité « dégoûtante »

Un commentateur a fait rage: «C’est dégoûtant! Pourquoi faites-vous la promotion de l’homosexualité? C’est sale. Par honte Ritz, je jette tous mes crackers. Vous avez définitivement perdu un client. »

Un autre a fulminé: « Quelle publicité démente. »

L’American Family Association (AFA), un groupe de lobbying ultra-conservateur, a déclaré la guerre à l’entreprise, critiqué la représentation dans la publicité d’un homme «mettant du rouge à lèvres comme une femme et s’accrochant efféminé à un autre homme», affirmant que c’était l’intention «laver le cerveau des enfants et des adultes en désensibilisant le public».

L’AFA a lancé une campagne de pression à grande échelle demandant à l’entreprise de «rester à l’écart des programmes sociaux» – moins d’un sifflet de chien, plus d’une corne de brume – encourageant les partisans à envoyer une plainte pré-écrite disant à Ritz que la publicité «influencera mes futurs achats ».

Le message continue: «Je suis extrêmement déçu que Ritz refuse de rester neutre dans la guerre culturelle.

«Ritz pousse l’agenda LGBTQ + sur les familles avec sa plus récente publicité. Les personnes qui sont déjà confuses quant à leur identité de genre ne doivent pas être encouragées à adopter un mode de vie dangereux et malsain. »

Le groupe a cité l’animateur de radio évangélique, le Dr Michael Brown, qui avait déjà organisé des manifestations lors d’événements Pride et a plaidé pour la criminalisation de l’homosexualité en Ouganda. Il a dit: «Il y a tellement de confusion dans notre société aujourd’hui. Attirance envers le même sexe, mariage homosexuel, christianisme gay, identité transgenre, ce qui est bien, ce qui ne va pas.

L’AFA a fait rage: «Ritz a besoin de vous entendre. Soutenir l’agenda transgenre au lieu de rester neutre dans la guerre culturelle est juste une mauvaise affaire.

«Si Ritz Crackers refuse de rester neutre, alors les chrétiens voteront avec leur portefeuille et soutiendront les entreprises qui le font.»

Ritz Crackers reste silencieux alors que les ennemis font rage

L’entreprise n’a pas encore répondu à l’abus.

Lors du lancement de la campagne publicitaire le mois dernier, il a déclaré: «Ritz a pour mission de contribuer à rendre le monde plus accueillant. C’est pourquoi nous nous associons avec The It Gets Better Project, Hispanic Star et Invisible People en faisant un don de 50 000 € pour aider les communautés dans le besoin cette saison.

«Le projet It Gets Better vise à élever, autonomiser et connecter les jeunes LGBTQ + en leur donnant accès à une collection d’histoires inspirantes de résilience et de détermination, racontées par des membres de la communauté LGBTQ +.

«Ils envisagent un monde où tous les jeunes LGBTQ + sont libres de vivre sur un pied d’égalité et de connaître leur valeur et leur pouvoir en tant qu’individus.»