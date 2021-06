"Les Beatles : Revenez" arrive en trois parties: premiers jours confirmés par Disney +

Après 51 ans de séparation d’avec le groupe et une année 2020 qui les a contraints à reporter le projet, nous assisterons enfin Les Beatles : Revenez. Le documentaire tant attendu, du réalisateur Peter Jackson, nous montrera un nouveau visage du groupe de rock le plus emblématique de tous les temps, au milieu de ce qui était leur dernier album studio. A voir quand il arrivera !

Selon ce qui a été rapporté précédemment, tout le matériel d’archive que nous allons voir a été pris en 1968 par le cinéaste Michael Lindsay Hogg, qui a sorti le film Let It Be en 1970, qui sera plus tard rebaptisé Get Back, où ils ont raconté la rupture du groupe. Maintenant, l’idée est prendre de nouveaux fragments et tout reconstruire avec des techniques modernes, afin d’offrir un regard plus optimiste et joyeux.

Dans la première avance publiée à la mi-décembre de l’année dernière, ils ont assuré que Jackson a présenté 60 heures de vidéo et 150 heures d’audio de contenu original pour mener à bien ce projet. Nous ferons partie de l’intimité de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, Qui est-ce ils répètent 14 nouvelles chansons et planifient leur premier spectacle en plus de deux ans, qui serait le célèbre concert sur le toit. Pour la première fois, cette présentation peut être vue dans son intégralité sans coupures.

Le réalisateur du Seigneur des anneaux a déclaré : « À bien des égards, les séquences extraordinaires de Michael Lindsay-Hogg ont capturé plusieurs histoires. L’histoire d’amis et d’individus. C’est l’histoire de la faiblesse humaine et de l’association divine. C’est un récit détaillé du processus créatif, avec la création de chansons emblématiques sous pression, dans le climat social du début de 1969. Mais ce n’est pas de la nostalgie, c’est brut, honnête et humain. Pendant six heures, vous rencontrerez les Beatles avec une intimité que vous n’auriez jamais cru possible ».







+ Quand sortira The Beatles : Get Back ?

Dans le premier cas, il a été signalé que sa date de sortie serait le 27 août, mais ce sera quelques mois plus tard. Selon le message de Disney sur les réseaux sociaux, The Beatles : Get Back arrivera sur la plateforme Disney+ en trois parties : les 25, 26 et 27 novembre. Sera trois épisodes de deux heures chacun.