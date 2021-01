Les bars les plus sauvages et les plus irrespectueux

C’est à peu près ce moment. Bien qu’il ne soit presque pas intervenu pour l’occasion, l’oncle Murda a officiellement maintenu la séquence avec un autre «Rap Up» de fin d’année incendiaire, hilarant et respectueusement irrespectueux. Et étant donné le nombre d’événements qui se sont déroulés tout au long de cette maudite année, le rappeur brutalement honnête avait du pain sur la planche pour celui-ci.

Arrivant à plus de treize minutes, Murda s’est assuré de revenir sur de nombreux événements notables de l’année, en évoquant les triomphes, les tragédies et les singeries qui ont fait de 2020 l’un des livres – pour le meilleur ou pour le pire. Compte tenu de tout ce qu’il y a à déballer sur celui-ci, nous avons choisi de compiler une collection de certains des bars les plus sauvages et les plus irrespectueux livrés. Avec des références à 6ix9ine, Boosie, Dr Dre, Jeezy, Gucci Mane, Will Smith, Lil Wayne et bien d’autres, il est prudent de dire que l’oncle Murda a une fois de plus laissé aucune pierre non retournée.

N’oubliez pas de jeter sur le « Rap Up 2020 » ci-dessous et de découvrir quelques-uns des meilleurs bars de la piste.

« Je suis un père céleste fan mais en ce moment je vous hue / Qu’est-ce que Kobe, Gigi et les autres passagers vous ont fait? / Mes condoléances pour le moment sont tout ce que je peux offrir / Kobe m’a fait passer plus de temps avec ma fille / prendre Kobe de nous avait le monde entier stressé / vous auriez pu prendre un joueur moyen pas l’un des meilleurs / quelqu’un comme Lamar Odom ou Delonte West / Je joue juste mais je dis que nous les aurions moins manqués . «

« La pandémie a eu des connards comme Action Bronson, attrapant la couronne comme Magic Johnson / est-ce vrai est-ce faux, je sais que c’est triste / les gens en meurent de la merde qu’ils ont eu / ils disent que Trump l’avait mais Je pense qu’il faisait semblant / ils ont reçu un vaccin maintenant mais je ne le prends toujours pas. «

«Je ne suis pas un grand fan de la prochaine ligne que j’ai écrite, je déteste le fait que je dois dire repose en paix Pop Smoke / le bon meurt jeune ce n’était vraiment pas son heure / lui étant mort, Tekashi toujours vivant est un crime . «

« Megan disant que Tory lui a tiré dessus, il a dit qu’elle la coiffait / les gens qui étaient dans le camion avec eux m’ont dit ce qui se passait / il voulait cette chatte humide, elle ne lui en a pas donné / elle a blessé l’ego des conservateurs et c’est pourquoi il a sorti une arme / puis elle a essayé de partir et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à applaudir / j’ai fait toute cette merde mais ça ressemble à ce qui s’est vraiment passé / s’il lui a vraiment tiré dessus, c’était une merde boiteuse / elle snitchin ‘maintenant mais elle une fille donc ce n’est pas la même merde. «

« J’essaye d’appeler ça un enchevêtrement donc ça ne ressemble à rien / mais ça s’appelle tricher Jada, toi et August étais foutus / tu as Will Smith ici qui ressemble à un sucka entier, je me demande ce que Jaden et Willow pensent de leur mère / Fuck that Red Table, discutons d’une autre merde, je me demande si Will a demandé à Jada est-ce qu’elle a sucé sa bite? «

« La femme du Dr Dre a essayé de gagner 2 millions de dollars par mois / Je sais que Dre est heureuse qu’elle ait signé ce pré-nup / Dre mon n *** a ça fait [?] dans la rue / combien d’argent de cet homme essaie-t-elle de garder? / elle n’était pas avec lui dans le studio pour leur faire des beats. «

« Boosie avait trop soif, je suis juste honnête, si faire trop était une personne / ils ont supprimé son compte maintenant sa merde ne fonctionne pas / Instagram vous manque la baise sur Internet avec vous / dans l’interview de Mike Tyson vous avez regardé inconfortable / pour parler du fils de Dwyayne Wade, il vous pressait / vous demandait si vous étiez gay, il vous manquait de respect / n’a jamais vu Boosie Badazz parler si poli / il ne veut pas fumer avec ce n *** a Iron Mike. «

« Tous ces rappeurs se sont fait tirer dessus et pas une seule balle n’a touché Tekashi / ils ont vraiment laissé ce connard sortir tôt et ont gardé Bobby. »

« Jeezy n’aurait pas dû se battre contre Gucci en sachant qu’il allait rapper pour tuer son pote Pookie / Je comprends mais merde toute cette merde de culture / vous manquez de respect à mon pote mort, je me bats. »

« N *** comme dans la rue en disant que Jeezy l’a perdu / c’était une merde de merde, il bougeait trop en entreprise / je ne suis pas avec cette merde de merde je suis avec cette rah-rah / Jay-Z ne le ferait pas Je n’ai pas combattu Nas si Nas a tué [??] / Pookie roulant dans sa tombe, tu l’as blessé / en te regardant jouer avec le connard qui l’a mis dans la boue. «

« Les Blancs étaient ici en train de crier ‘Black Lives Matter’ / et honnêtement, je pense que cela rendait la police plus folle / et tout ce que Donald Trump a fait était de parler du pillage / rien à propos du genou sur le cou ou des tirs de la police / il encourageait le violence policière / L’idiot de Trump nous a dit de prendre Lysol pour le virus. »

« Lil Wayne et Lil Pump ont sauté sur la bite de Trump / maintenant ils ont l’air stupides pour avoir fait cette merde stupide / et il a perdu l’élection, vous savez qu’il est embarrassé / parce qu’il sait qu’il n’a pas perdu contre Joe, il a perdu contre Kamala Harris. »

« Pharrell a continué Drink Champs en parlant de conneries stupides / juste parce que tu paies des impôts, ça ne fait pas ça cool de snitch / J’entends parler de certaines conneries et je secoue la tête et souris, R. Kelly s’est fait tabasser en prison – bon pour ce pédophile. »

« Adrian Broner était sur la page des filles de Cash Me Ousside / dans ses DM oh il ne sait pas qu’elle était mineure / Floyd Mayweather a eu du mal à dire ‘épidémie’ / Everyday Struggle a été annulé, ils ont renvoyé Akademiks. »

« Nicki a eu un bébé, félicitations / son mari et Meek ont ​​failli se disputer une altercation / ils auraient dû juste l’avoir comme si personne n’avait le blicky / ça aurait été drôle de les voir se battre pour Nicki. »

« Je m’en fiche si ça pue encore, je vais la laisser seule / même si elle ici souhaite que R. Kelly soit à la maison / Nick Cannon s’est fait virer pour avoir haï les Blancs / il se déchaînait, il avait oublié qu’il travaillait pour personne blanche. »