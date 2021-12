Les bandes-annonces du livre de Boba Fett n’ont utilisé que des images de la première moitié de l’épisode d’ouverture

En ce qui concerne les bandes-annonces, il y a des fans qui veulent toujours en voir plus et des fans qui souhaitent que les studios en montrent moins. À l’approche de la première de Le livre de Boba Fett, il semble que malgré de nombreuses bandes-annonces, clips et photos, nous n’avons encore vraiment rien vu car le réalisateur et showrunner Robert Rodriguez a révélé que tout ce qui a été montré jusqu’à présent ne vient que du début de l’épisode pilote. Le livre de Boba Fett est devenu l’un des seuls Guerres des étoiles sort cette année grâce à divers retards sur d’autres projets, et suite à l’apparition de Fett dans Le Mandalorien les fans ont été impatients de voir le chasseur de primes de retour en action dans sa propre série dérivée.

Robert Rodriguez a fait la promotion de la série à venir, et dans une interview avec The Hollywood Reporter, il a expliqué qu’ils n’avaient pu utiliser les images de la première moitié de l’épisode d’ouverture dans le marketing pour une raison simple : tout autre contenu contiendrait des spoilers. Il expliqua:

« Nous ne pouvons pas utiliser la seconde moitié du premier épisode parce qu’elle en révèle tellement. »

Le retour de Boba Fett dans Le Mandalorien a été l’une des surprises de la deuxième saison de la Guerres des étoiles série livrée. Jusqu’à présent, les bandes-annonces de la série ont été étroitement axées sur le retour de Fett et Fennec Shane à Tatooine pour reprendre l’empire laissé ouvert par la mort de Jaba The Hutt et tenter de trouver leur place dans le monde criminel. Il y a également eu de très brefs plans de Fett apparemment en train de se remettre après avoir survécu à la fosse de Sarlacc, où il était présumé être mort en Le retour du Jedi il y a plus de trois décennies, qui étaient accompagnés de la voix de Fett disant: « Je suis Boba Fett, laissé pour mort sur les sables de Tatooine. »





Alors que la première de la série est encore dans plus d’une semaine, il a déjà été question d’une deuxième saison avec Rodriguez commentant: « Si les gens l’aiment vraiment, je suis sûr qu’ils voudront en faire plus. » Bien sûr, c’est de cela qu’il s’agit. Si les nombres de visionnages sont ce qu’ils sont censés être, alors il ne fait aucun doute que Disney frappera à la porte de Rodriguez pour une autre saison, surtout quand tant d’autres Guerres des étoiles projets ont été abandonnés récemment, y compris le film Escadron Rogue qui est toujours dans les limbes après le départ et le retour présumés de la réalisatrice Patty Jenkins.

Rodriguez a également révélé que c’était le manque de trame de fond de Fett qui l’avait attiré dans la série en premier lieu, après avoir, de son propre aveu, évité généralement les franchises de grands noms. « J’évite généralement les propriétés de premier ordre – vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, c’est un jeu perdant », a-t-il déclaré. « Cela a changé avec Boba parce que c’était un personnage qui a toujours été mal desservi », a poursuivi Rodriguez. « Donc, c’est presque comme commencer avec un personnage original. Vous pouvez en quelque sorte faire tout ce que vous voulez, tant que vous le rendez cool et ne faites pas de lui un bouffon. »





Le livre de Boba Fett fera ses débuts sur Disney+ le 29 décembre.





