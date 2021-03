"Les Avengers de Marvel": Black Panther et autres contenus en route

Le super-héros Black Panther aurait dû être jouable dans « Marvel’s Avengers » il y a longtemps. Après la mort tragique de son acteur de cinéma Chadwick Boseman l’année dernière, Crystal Dynamics a reporté la sortie du DLC qui l’accompagne. L’été prochain, le moment est venu – et de nouveaux contenus pour le jeu ont également été annoncés sur une feuille de route pour 2021.

L’éditeur Square Enix a annoncé des nouvelles sur un certain nombre de jeux dans un flux vidéo. Bien sûr, « Marvel’s Avengers » ne pouvait pas manquer. En plus d’une bande-annonce pour le lancement de nouvelle génération du jeu d’action multijoueur, il y avait enfin des nouvelles sur le contenu supplémentaire. « Black Panther: War for Wakanda » apporte un autre monde dans le style de la patrie africaine du super-héros, une nouvelle faction opposée et bien sûr la Black Panther jouable elle-même. Le DLC est censé augmenter le niveau de puissance dans le jeu et est décrit comme la plus grande mise à jour de contenu depuis sa sortie.

« Marvel’s Avengers »: la feuille de route pour 2021 montre d’autres contenus prévus

Crystal Dynamics a également publié une feuille de route préliminaire pour l’année en cours. La feuille de route montre à quel contenu on peut s’attendre pour le jeu Marvel en 2021. Parmi eux se trouve un mode qui permet aux joueurs de commencer avec le même héros. Jusqu’à présent, par exemple, il n’a pas été possible de jouer un groupe de quatre Iron Mans. Les développeurs ont annoncé un nouveau super méchant et un mode de patrouille qui permet d’explorer les biomes sans mission.

« Hawkeye – Future Imperfect » est désormais jouable

La deuxième opération du jeu appelée « Hawkeye – Future Imperfect », qui tourne autour du super-héros du tir à l’arc, est désormais jouable dans « Marvel’s Avengers ». En tant que méchant, il affronte Maestro, une version alternative de Hulk, dotée de la force et de l’intelligence de Bruce Banner. La mise à jour apporte également des améliorations techniques pour PS5 et Xbox Series X et S, telles qu’une résolution plus élevée et des temps de chargement plus rapides.

Depuis sa sortie en août 2020, l’intérêt du public pour « Marvel’s Avengers » a rapidement sombré, ce qui était en partie dû au contenu gérable de la fin de partie. Les développeurs se sont d’abord concentrés sur la correction des bugs dans le jeu et le report des extensions prévues.