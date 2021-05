Les autres animaux ont-ils des crises cardiaques?

Toutes les 40 secondes, une personne aux États-Unis a une crise cardiaque, ce qui équivaut à environ 805000 crises cardiaques chaque année . Bien sûr, cette statistique ne s’applique qu’aux humains. Mais qu’en est-il des autres animaux – éprouvent-ils également cette condition débilitante et potentiellement mortelle?

Pour la plupart, les autres animaux ne font pas de crise cardiaque – pas même l’un de nos plus proches parents vivants, chimpanzés (Pan troglodytes). Les animaux non humains éprouvent d’autres problèmes cardiaques, mais pour autant que les scientifiques le sachent, les crises cardiaques sont rares chez d’autres créatures.

«En général, les animaux ne meurent pas naturellement des crises cardiaques typiques que vous voyez là où vous obstruez les artères coronaires chez les humains», Philip Gordts, professeur adjoint qui étudie cardiopathie à l’Université de Californie à San Diego (UCSD), a déclaré à 45Secondes.fr.

Qu’est-ce qu’une crise cardiaque?

Une crise cardiaque survient lorsqu’un vaisseau sanguin distribuant du sang oxygéné au cœur se bloque et un morceau de tissu cardiaque meurt oxygène privation, selon Flavio Fenton, professeur de physique au Georgia Institute of Technology qui étudie les aspects électriques du cœur des humains et des autres espèces animales. Lorsqu’un morceau de cœur meurt, il ne peut pas se contracter et ne parvient pas non plus à propager l’onde électrique qui se déplace dans le reste du cœur en lui disant de se contracter. Cela peut entraîner l’arrêt du cœur, entraînant la mort à moins qu’une intervention, telle que la RCR, ne soit effectuée.

« Tous les cœurs de mammifères sont très similaires », a déclaré Fenton. « Ainsi, la plupart des cœurs de mammifères, en principe, pourraient avoir des crises cardiaques. »

Bien qu’ils puissent théoriquement se produire, pour la plupart, ils ne le font pas. Par exemple, les crises cardiaques surviennent très rarement chez les chiens, selon Service de référence vétérinaire d’Oakland , à Bloomfield Hills, Michigan. Pas même les chimpanzés en captivité, qui sont non seulement étroitement liés aux humains, mais partagent également des facteurs de risque similaires de maladie cardiaque, tels que l’inactivité physique et cholestérol niveaux, ont des crises cardiaques, comme l’ont souligné le duo mari et femme de l’UCSD, le Dr Nissi Varki et le Dr Ajit Varki dans un article publié en 2009 dans le journal Applications évolutives . Les rongeurs et lapins sujettes à l’athérosclérose, à l’accumulation de graisses, de cholestérol et d’autres substances sur les parois des artères, selon le même article. Même chez les rongeurs et les lapins génétiquement modifiés pour avoir un taux élevé de cholestérol et de lipides sanguins dans le but d’induire l’athérosclérose et d’autres maladies humaines, les crises cardiaques réelles se produisent rarement, selon l’article de 2009.

Plutôt que de demander pourquoi les autres animaux ne font pas de crises cardiaques, il pourrait être plus logique de demander pourquoi les humains en ont. Vous pourriez penser que cela a à voir avec notre comportement sédentaire et notre mauvaise alimentation, et ces facteurs jouent certainement un rôle. L’athérosclérose est l’une des principales causes de maladies cardiaques, et une alimentation malsaine riche en viande rouge et en produits laitiers riches en matières grasses et un manque d’exercice sont des facteurs de risque d’athérosclérose, selon la clinique Mayo .

Encore 15% des premières crises cardiaques surviennent chez des personnes sans facteur de risque cardiaque. Au contraire, les humains peuvent être particulièrement sujets aux crises cardiaques en raison d’une mutation propre aux humains. Cette mutation nous empêche de fabriquer une molécule de sucre particulière appelée Neu5Gc, comme Gordts, les Varkis et leurs collègues l’ont rapporté dans une étude de 2019 publiée dans la revue. Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS).

Chez l’homme, cette mutation inactive un gène (CMAH) responsable de la fabrication du sucre Neu5Gc, selon l’étude PNAS. Lorsque les chercheurs ont inactivé ce même gène en souris qui ont été génétiquement modifiés pour avoir un taux de cholestérol élevé et développer une athérosclérose, les souris ont développé une athérosclérose à deux fois la gravité des souris avec une version fonctionnelle du gène. (Cependant, les souris n’ont pas réellement eu de crise cardiaque, a déclaré Gordts.) Plus largement, cette mutation pourrait expliquer pourquoi les humains sont sujets à l’athérosclérose et aux crises cardiaques alors que d’autres mammifères ne le sont pas, ont suggéré les auteurs dans leur article.

Crises cardiaques chez les vertébrés

Malgré les rapports selon lesquels d’autres animaux n’ont généralement pas de crise cardiaque, la vérité est qu’il n’y a pas eu beaucoup d’expériences sur cette question.

« Il y a très peu [in the scientific literature] sur les crises cardiaques chez tout ce qui n’est pas mammifère », a déclaré Tomasz Owerkowicz, physiologiste comparatif des vertébrés à la California State University, San Bernardino.« Vous pouvez observer [that] un animal est mort subitement. Mais il est très rare que vous pratiquiez l’autopsie et recherchiez des blocages dans les artères coronaires. Nous ne savons tout simplement pas si d’autres animaux souffrent de crises cardiaques. »

Mais en se basant sur la structure du cœur, les chercheurs peuvent faire des prédictions sur les vertébrés (animaux avec une colonne vertébrale) les plus susceptibles d’avoir des crises cardiaques. Les cœurs de mammifères et d’oiseaux n’ont qu’une seule source d’oxygène, les artères coronaires, selon Owerkowicz. Celles-ci branche dans des artérioles et des capillaires plus petits, où les cellules du muscle cardiaque captent l’oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Dans le cœur des mammifères, « la seule façon d’obtenir le sang et l’oxygène partout à l’intérieur du cœur est à travers les vaisseaux », a déclaré Fenton. On pense également que cela est vrai pour les oiseaux, a noté Owerkowicz. Pour cette raison, si une artère coronaire est bloquée chez un oiseau ou un mammifère, le cœur perd son apport en oxygène et la créature est susceptible d’avoir une crise cardiaque, a déclaré Owerkowicz.

Les cœurs de certains vertébrés non mammifères ont un système légèrement différent qui peut les protéger des crises cardiaques, selon Owerkowicz; en plus des vaisseaux sanguins et des capillaires fournissant de l’oxygène, ils ont un tissu cardiaque spongieux, qui permet au sang oxygéné dans les cavités du cœur de pénétrer profondément dans les parois du cœur, comme l’eau se déplaçant dans les poches d’air d’une éponge. Parce que le sang pénètre si profondément dans les tissus cardiaques, l’oxygène peut se diffuser directement du sang vers les cellules cardiaques. Cela ne se produit pas chez les oiseaux et les mammifères car les parois de leur cœur sont plus compactes, a déclaré Owerkowicz.

Même si une artère coronaire est bloquée, un vertébré au cœur spongieux peut éviter une crise cardiaque grâce à ce système de secours de diffusion d’oxygène, a déclaré Owerkowicz. Parce que les vertébrés au cœur spongieux ont une source d’oxygène de secours et que les oiseaux et les mammifères n’en ont pas, les chercheurs pensent que les premiers sont beaucoup moins susceptibles d’avoir des crises cardiaques, a déclaré Owerkowicz.

Owerkowicz et Fenton collaborent à des expériences sur les crises cardiaques sur l’une de ces créatures au cœur spongieux, l’alligator.

« Dans un cœur d’alligator, vous avez les vaisseaux; mais aussi, parce qu’il est spongieux, il y a beaucoup de sang autour de lui, ne provenant pas nécessairement des vaisseaux. Il y a une certaine perfusion du tissu du sang entourant la structure », a déclaré Fenton.

Selon les expériences des chercheurs jusqu’à présent, les alligators n’ont pas de crise cardiaque. Owerkowicz a déclaré qu’il avait attaché une artère coronaire à un alligator, mais que cela n’entraînait aucun problème de santé pour l’animal. «Même lorsque l’animal faisait de l’exercice, son cœur fonctionnait très bien. Je suppose que c’est parce que les ventricules d’alligator [the lower two chambers of the heart] sont très spongieux « , a déclaré Owerkowicz. Une autopsie a montré que le tissu cardiaque de l’alligator ne présentait aucun signe de mort cellulaire, a-t-il ajouté.

