Les automates atteignent cinq millions et demi

Square Enix a annoncé que les ventes de NieR: Automata, son titre collaboratif avec Platinum Games, dépassent déjà les cinq millions et demi d’exemplaires.

Ce que Square Enix réalise avec l’une de ses propriétés les plus inconnues est tout simplement incroyable. Il y a quelques années, ils nous ont surpris avec le lancement de l’un des jeux vidéo qui a laissé le plus de marques sur le marché de toute la génération. Heureusement, le message qu’il tentait de faire passer a atteint un grand nombre d’acteurs.

Square Enix l’a officialisé via le compte japonais de Twitter Quoi Ventes NieR: AutomatesÀ la fois physiquement et numériquement, ils ont atteint une nouvelle limite. Pas plus et pas moins de cinq millions et demi d’exemplaires distribués. Notez qu’il est quelque peu difficile de parvenir à une conclusion quant au nombre d’exemplaires physiques vendus avec certitude. Mais même ainsi, c’est un nombre tout simplement spectaculaire.

Le fantastique jeu vidéo de Platinum Games a déjà été relancé à plusieurs reprises pour faciliter l’obtention d’un tel nombre d’exemplaires. Après son passage sur PlayStation 4, le titre a été mis en vente sur PC et Xbox One sous le nom de NieR: Automata – Game of the YoRHa Edition. Parmi toutes les éditions, il est devenu le jeu le plus réussi de Platinum Games, et sans aucun doute le volet le plus populaire de la franchise Drakengard. Vous pouvez lire notre analyse ici.

Espérons que ce grand nombre de ventes de NieR: Automata se reportera quelque peu au remake du premier NieR, qui arrivera plus tard cette année. D’une manière ou d’une autre, cela signifie un succès de la part de Square Enix d’avoir donné le feu vert à un titre aussi audacieux. Il reste à prévoir que nous verrons de telles propositions de la part des Japonais dans un proche avenir.