Les auditeurs peuvent explorer leurs collections Spotify plus rapidement et plus facilement avec un nouveau «  Votre bibliothèque  » – Spotify

Votre collection de musique et de podcasts est une représentation de vous – et c’est quelque chose de profondément personnel. Mais avec 5000+ heures de contenu sortis chaque jour dans le monde entier sur Spotify et des centaines de ceux enregistrés dans Votre bibliothèque, nous savons qu’il est essentiel de pouvoir trouver rapidement ce que vous cherchez, de revenir à votre dernière découverte ou de redécouvrir une piste bien-aimée que vous avez enregistrée il y a des années.

À partir d’aujourd’hui, nous déployons une nouvelle version de Votre bibliothèque pour tous les utilisateurs mobiles de Spotify. Désormais, vous disposerez d’un moyen plus simple d’explorer facilement votre collection et de trouver plus rapidement votre musique et vos podcasts enregistrés. La conception mise à jour de votre bibliothèque et les fonctionnalités ajoutées vous permettront de passer moins de temps à rechercher du contenu et à organiser votre collection, et plus de temps à redécouvrir la musique et les podcasts que vous avez aimés au fil des ans. Et comme toujours, continuez à ajouter encore plus de contenu pour une bibliothèque qui grandit avec vous dans le futur.

Le nouveau Your Library est doté d’une nouvelle mise en page et de nouvelles fonctionnalités qui facilitent plus que jamais la navigation dans votre collection de musique et de podcasts. Prépare-toi pour:

Un simplifié le moyen de parcourez et recherchez toute votre collection – musique et podcasts – en un seul endroit.

Nouveaux filtres dynamiques pour vous aider à parcourir cette collection. Choisissez entre un album, un artiste, une liste de lecture ou un podcast pour voir l’audio que vous avez enregistré et qui correspond. Ensuite, si vous êtes en déplacement, appuyez simplement sur le filtre Téléchargé pour afficher tout votre contenu disponible hors ligne * à la fois.

Meilleures options de tri. Choisissez entre afficher votre audio par ordre alphabétique, par lecture récente ou par nom de créateur. Maintenant c’est organisé.

Plus de contrôle et un accès plus facile à ce que vous écoutez le plus . Choisissez jusqu’à quatre listes de lecture, albums ou podcasts à garder épinglés pour un accès instantané afin que vous puissiez rapidement vous replonger dans cette playlist de travail ou podcast de sommeil. Faites simplement glisser votre doigt vers la droite sur ces éléments pour voir l’option «épingler».

Utiliser la nouvelle vue Grille pour trier le contenu que vous aimez de manière plus visuelle avec des albums, des listes de lecture et des pochettes de podcast en grandes mosaïques.

La nouvelle Your Library sera déployée à tous les utilisateurs sur iOS et Android dans la semaine à venir.

* Les téléchargements de musique ne sont disponibles que pour les utilisateurs de Spotify Premium.