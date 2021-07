Les athlètes féminines attirent l’attention aux Jeux olympiques avec des manifestations politiques et sociales

Quand il s’agit de manifestations politiques et sociales pendant les JO de Tokyo : 2021 est l’année des femmes.

Les athlètes féminines ont attiré les projecteurs sur la scène internationale en défendant l’égalité raciale et en s’appropriant ce qu’elles portent pendant les compétitions.

« Historiquement, nous avons vu le rôle du patriarcat remplacer en quelque sorte … les voix, les expériences vécues des filles et des femmes sur la scène olympique », a déclaré Akilah Carter-Francique, directeur exécutif de l’Institut pour l’étude du sport, de la société et du social. Changement à l’Université d’État de San José.

« Ce que nous voyons maintenant, c’est une reconnaissance de leur valeur dans leur point de vue sur de nombreux problèmes qui se posent. »

Carter-Francique a déclaré que les protestations et les manifestations d’athlètes féminines à Tokyo sont des extensions de mouvements sociaux qui ont alimenté l’activisme sur le sol américain et à l’étranger.

« Le mouvement Black Lives Matter, Me Too, avant cela, a servi de catalyseur à des groupes historiquement marginalisés et réduits au silence pour s’exprimer », a-t-elle déclaré.

Nikita Parris, n°7 de l’équipe de Grande-Bretagne, s’agenouille avant le match du premier tour féminin du groupe E entre le Japon et la Grande-Bretagne le premier jour des Jeux Olympiques de Tokyo au Sapporo Dome le 24 juillet 2021 à Sapporo, Hokkaido, Japon. Masashi Hara / Getty Images

Plusieurs équipes de football féminin – dont l’équipe féminine des États-Unis avant leur match d’ouverture contre la Suède – ont commencé leurs matchs en se mettant à genoux dans un geste pour mettre fin au racisme.

Parmi les autres équipes dont les joueurs se sont agenouillés figuraient le Chili, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande.

Les équipes de football ont profité d’une nouvelle règle mise en place par le Comité international olympique leur permettant « d’exprimer leur point de vue » sur le terrain de jeu avant la compétition ou lors de la présentation de l’athlète ou de l’équipe, selon NPR.

Les nouvelles directives autorisent les expressions si ce n’est contre « les gens, les pays, [organizations] et/ou leur dignité », et n’est pas perturbateur, a rapporté le média.

Avant les nouvelles règles, les règlements du CIO stipulaient qu’aucune « manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée sur les sites, sites ou autres zones olympiques ».

Briana Scurry, gardienne de but et membre de l’équipe nationale féminine des États-Unis de 1993 à 2008, a déclaré que s’agenouiller est un outil important pour aider à éliminer le racisme qui est ancré dans la culture du football depuis des années.

« Le football dans son ensemble s’est maintenant penché un peu plus pour réprimer le racisme qui semble être absolument endémique dans le sport, en particulier du côté des hommes. »

Scurry a déclaré que « être un instrument de changement social » et défendre les femmes dans le sport et la société sont des idées désormais adoptées par les membres des équipes nationales.

Tout comme les footballeuses, une autre athlète portait le manteau de l’égalité raciale aux Jeux olympiques.

Luciana Alvarado, du Costa Rica, effectue un exercice au sol lors des qualifications de gymnastique artistique féminine aux Jeux olympiques d’été le 25 juillet 2021 à Tokyo. Ashley Landis / AP

La gymnaste costaricienne Luciana Alvarado a également porté le flambeau de la protestation contre l’égalité raciale à Tokyo, rendant hommage au mouvement Black Lives Matter lors de sa performance olympique historique dimanche.

Alvarado, la première gymnaste du Costa Rica à se qualifier pour les Jeux olympiques, a conclu sa routine au sol dimanche en prenant un genou, en plaçant sa main gauche derrière son dos et en levant son poing droit en l’air.

La démonstration du jeune de 18 ans est la première du genre sur une scène internationale en gymnastique d’élite, selon NBC Olympics. Alvarado a déclaré que la fin de sa routine avait été chorégraphiée pour souligner l’importance de l’égalité des droits sur la scène mondiale.

— Parce que nous sommes tous pareils, dit-elle. « Nous sommes tous beaux et incroyables. »

Patrick Cottrell, professeur de sciences politiques à l’Université de Linfield, a déclaré : « Les femmes sont certainement plus bruyantes que jamais. C’est génial parce qu’ils ont beaucoup de choses à dire.

Il a déclaré que les Jeux olympiques avaient une longue histoire de sexisme, notant que les femmes étaient autrefois interdites de participer aux jeux. Il a également noté que les femmes et les athlètes de couleur peuvent être plus touchés par les règles de leur sport que les autres athlètes, soulignant une décision récente interdisant les bonnets de bain aux Jeux olympiques conçus pour les nageurs noirs.

« Il y a des règles qui sont biaisées contre eux », a déclaré Cottrell.

Pour contourner et enfreindre ces règles, les athlètes féminines ont défié les normes et se sont battues pour leur droit de contrôler ce qu’elles portent pendant qu’elles concourent.

Kim Bui, Pauline Schaefer et Elisabeth Seitz d’Allemagne lors de la qualification de gymnastique artistique féminine aux Jeux Olympiques de Tokyo au Centre de gymnastique Ariake à Tokyo le 25 juillet 2021. MIKE BLAKE / .

L’équipe de gymnastique allemande a choisi le confort personnel plutôt que la tradition lorsqu’elle a concouru dans des combinaisons pleine longueur qui s’étendaient jusqu’aux chevilles au lieu de justaucorps qui s’arrêtaient aux hanches.

De même, l’équipe norvégienne de handball a récemment refusé de porter des bas de bikini et a ensuite été condamnée à une amende lors du tournoi sportif Euro 2021.

L’équipe de gymnastique allemande a porté pour la première fois des unitards aux championnats d’Europe de gymnastique artistique en avril. Leurs tenues sont conformes aux règles vestimentaires de la Fédération Internationale de Gymnastique.

Sarah Voss, une Allemande de 21 ans, a déclaré que l’équipe n’était pas sûre de ce qu’elle porterait pendant la compétition olympique jusqu’à peu de temps avant la compétition.

« Nous nous sommes assis ensemble et avons dit: » OK, nous voulons avoir une grande compétition « », a déclaré Voss. « Nous voulons nous sentir incroyables, nous voulons montrer à tout le monde que nous avons l’air incroyables. »

Avant même le début des jeux, et peut-être en donnant le ton à Tokyo, c’est une athlète féminine qui a fait la une des journaux du monde entier pour son activisme.

La lanceuse de marteau Gwen Berry s’est détournée du drapeau américain alors que l’hymne national était joué alors qu’elle montait sur le podium, où elle s’est classée troisième et s’est qualifiée pour les Jeux olympiques.

Berry a déclaré qu’elle s’était sentie aveuglée par le timing de la chanson lors des essais d’athlétisme à Eugene, dans l’Oregon, à la fin du mois dernier.

« The Star-Spangled Banner » a été joué une fois par soir lors des essais, et cela a commencé lorsque Berry était sur le podium après avoir reçu sa médaille de bronze.

« J’ai l’impression que c’était une mise en place, et ils l’ont fait exprès », a déclaré Berry à propos du moment de l’hymne, selon l’Associated Press. « J’étais énervé, pour être honnête. »

« Ils ont dit qu’ils allaient le jouer avant de sortir, puis ils l’ont joué quand nous étions là-bas », a déclaré Berry.

Pendant que la chanson jouait, Berry s’est tournée pour faire face aux tribunes, loin du drapeau, et a finalement drapé un T-shirt noir sur lequel était écrit «Activiste, athlète» au-dessus de sa tête.

Après l’incident, Berry a déclaré que son objectif principal était de sensibiliser à la justice sociale.

« Mon but et ma mission sont plus grands que le sport », a-t-elle déclaré. «Je suis ici pour représenter ceux (…) qui sont morts à cause du racisme systémique. C’est la partie importante.