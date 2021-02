Les athées et les croyants ont des boussoles morales différentes

Selon une nouvelle étude, les boussoles morales des athées et des croyants sont différentes de quelques manières essentielles.

Sous certains aspects, la boussole morale était incroyablement similaire entre les deux groupes; ils ont tous deux hautement apprécié l’équité et la protection du bien-être des personnes vulnérables, par exemple, et tous deux ont fortement approuvé la liberté mais pas l’oppression. Cependant, les groupes ont divergé en ce qui concerne les questions de cohésion de groupe, telles que la valorisation de la loyauté et le respect de l’autorité, selon l’étude.

Cette recherche montre que, contrairement à la perception du public, les athées ont une boussole morale, mais par rapport aux croyants, «leur boussole est calibrée différemment», peut-être en raison de facteurs tels que la façon dont ils ont été élevés et s’ils sont des penseurs hautement analytiques, Le chercheur Tomas Ståhl, professeur adjoint de psychologie à l’Université de l’Illinois à Chicago, a déclaré à 45Secondes.fr.

C’est une question courante, y compris parmi les autres athées , si les mécréants ont même une boussole morale. Un 2019 Sondage du Pew Research Center a constaté que 44% des Américains (contre 26% des Canadiens) pensent qu’une croyance en Dieu est nécessaire pour être morale. Une étude de 2011 dans le Journal de la personnalité et de la psychologie sociale a même constaté « que la méfiance des athées était comparable à la méfiance des violeurs », a-t-il dit.

Pour déterminer si les athées ont une boussole morale et pour voir comment elle se compare à la boussole des croyants, Ståhl a mené quatre enquêtes: les deux premières comprenaient un total de 429 Américains sur la plate-forme en ligne Mechanical Turk d’Amazon, tandis que les deux secondes incluaient un total de 4 193 personnes des États-Unis (un pays relativement religieux) et de la Suède (un pays largement irréligieux).

Les participants ont répondu à une myriade de questions sur leurs histoires personnelles, leurs croyances religieuses, leurs orientations politiques et leurs opinions morales. Une partie de l’enquête appelée Questionnaire sur les fondements moraux a été particulièrement utile, car elle interroge cinq valeurs morales centrales. Des questions sur deux des valeurs – la bienveillance et l’équité – évaluaient les attitudes des gens à l’égard de la protection des personnes vulnérables et de leur traitement équitable.

«Pratiquement tout le monde», athées comme croyants, a obtenu un score élevé sur ces deux valeurs, montrant qu’ils valorisaient la protection des vulnérables et la justice envers les autres; et ils ont vu ces valeurs comme des problèmes moraux, a déclaré Ståhl. Cependant, il a trouvé des différences entre croyants et mécréants sur les trois autres valeurs: l’autorité (respecter les figures d’autorité, comme la police, les parents et les enseignants), la loyauté (être fidèle à son groupe, comme un pays – ne pas brûler le drapeau d’un pays, pour exemple) et la sainteté (ne rien faire de perçu comme dégradant, généralement dans un sens sexuel, comme la promiscuité).

«On pense que ces trois valeurs servent la cohésion du groupe, en gardant le groupe ensemble», a expliqué Ståhl. « En ce qui concerne les valeurs de liaison, il y a une différence dramatique [between the groups]. Les religieux obtiennent des scores beaucoup plus élevés sur ces points – ils [them] autant plus pertinent pour être moral que les mécréants. »

En revanche, « les athées ne pensent pas vraiment à [these three values] aussi pertinent pour la moralité au même degré », a-t-il dit.

La conclusion a tenu même lorsque Ståhl contrôlait l’orientation politique, a-t-il noté.

Ces résultats sont conformes aux recherches antérieures, a déclaré Kimberly Rios, professeur agrégé de psychologie à l’Université de l’Ohio, qui n’a pas participé à l’étude. La recherche nouvelle et antérieure, dont certaines ont été menées par Rios, montre que les stéréotypes selon lesquels les athées n’ont pas de boussole morale sont des généralisations excessives; cependant, il a également montré que ces stéréotypes « ne sont pas corroborés par les différences réelles entre croyants et non-croyants », a déclaré Rios à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Bien que les non-croyants accordent moins d’importance aux valeurs morales de groupe que les croyants, il n’y a aucune preuve basée sur les mesures utilisées dans ces études que les non-croyants sont plus amoraux que les croyants. »

Par exemple, les deux groupes ont obtenu un faible score d’amoralité, en désaccord avec des déclarations telles que «Je suis prêt à être contraire à l’éthique si je crois que cela m’aidera à réussir». (L’enquête n’a pas permis de déterminer si ces groupes différaient réellement dans leurs comportements contraires à l’éthique.)

Similaire et différent

Les boussoles morales des croyants et des mécréants étaient semblables et différentes à bien d’autres égards, ont montré les nouvelles enquêtes. Par exemple, les deux groupes ont fortement approuvé la liberté sur l’oppression, en accord avec des déclarations telles que «La société fonctionne mieux lorsqu’elle permet aux individus d’assumer la responsabilité de leur propre vie sans leur dire quoi faire». Les deux groupes ont déclaré qu’ils considéraient la pensée rationnelle – croire aux affirmations fondées sur des preuves et être sceptique face aux affirmations manquant de preuves – comme une question morale, a déclaré Ståhl.

Cette découverte est « intrigante », a déclaré Rios. Il y a une notion dans de nombreuses sociétés occidentales que la croyance religieuse et la pensée scientifique rationnelle sont incompatibles, a-t-elle déclaré. « Pourtant, la découverte selon laquelle les croyants religieux ne voient pas la pensée rationnelle comme une question moins morale que les non-croyants suggère que cette notion de conflit peut être exagérée », a déclaré Rios.

Il est à noter que certaines religions encouragent certains aspects de la pensée rationnelle. Par exemple, l’Église catholique a fait valoir que la logique et la rationalité peuvent être utiles, par exemple lorsque Saint Thomas d’Aquin a écrit des preuves, connues sous le nom de Les cinq façons , qui a plaidé pour l’existence de Dieu; au Moyen Âge, les penseurs juifs ont commencé à embrasser processus de pensée rationnel des philosophes classiques grecs , et ils l’ont appliqué lors de l’analyse des textes religieux.

Dans une différence, Ståhl a constaté que les athées étaient plus susceptibles que les croyants de fonder leurs jugements sur ce qui est moral ou non sur la base des conséquences de leurs actions. Par exemple, dans l’hypothétique problème de chariot , une personne doit décider de laisser un chariot en fuite tuer cinq personnes coincées sur la voie devant lui, ou de tirer sur un interrupteur pour détourner le train, mais de tuer une personne coincée sur la voie alternative.

« Dans cette situation, les mécréants sont plus enclins à dire ‘flip [the] changez et tuez une personne plutôt que cinq, «parce qu’ils évaluent le préjudice relatif», a déclaré Ståhl à 45Secondes.fr. «Alors que les croyants sont plus méchants à ce sujet parce qu’ils ont l’impression de tuer activement quelqu’un, et ils ne devraient pas tuer . Donc, ils sont moins à l’aise avec ces calculs. «

Pourquoi les différences?

Les études n’ont pas encore suffisamment montré pourquoi les athées et les théistes ont des boussoles morales calibrées différemment, mais Ståhl a trouvé quelques corrélations (bien que la corrélation n’égale pas la causalité). Dans l’enquête, il a demandé aux participants s’ils avaient été élevés religieusement et ont observé des personnes importantes de leur communauté se livrer à des activités religieuses (ce qui signifie qu’il leur serait coûteux de penser que leurs croyances religieuses étaient fausses); s’ils considéraient le monde comme un endroit dangereux (et trouvaient probablement que Dieu était une force protectrice); et s’ils étaient penseurs analytiques , un trait que l’on retrouve plus souvent chez les athées que chez les croyants.

«Nous constatons que, comme prévu, ces choses sont liées au fait que vous soyez un croyant ou non», a déclaré Ståhl. « Nous constatons également que ces variables prédisent vos valeurs morales. » Ainsi, par exemple, si vous ne grandissez pas entouré de personnes religieuses et d’activités connexes, vous êtes moins susceptible d’approuver les questions de cohésion de groupe. De même, percevoir le monde comme moins dangereux et être un penseur analytique prédisent également l’athéisme.

Les résultats ont été reproduits dans les quatre enquêtes, tant aux États-Unis qu’en Suède. À l’avenir, Ståhl et Rios ont déclaré que les recherches futures devraient examiner si ces tendances se maintiennent dans les pays non occidentaux, par exemple en Chine, un pays largement irréligieux mais très axé sur les groupes, et dans les pays à prédominance musulmane, comme les Émirats arabes unis. , où l’athéisme est officiellement interdit.

L’étude a été publiée en ligne mercredi (24 février) dans la revue PLOS One .

