Les astronomes de DST retracent une énorme éruption optique d’un trou noir supermassif découvert dans les années 1960

17 févr.2021 10:12:47 IST

Les astronomes indiens ont signalé l’une des plus fortes fusées éclairantes d’un trou noir supermassif ou blazar appelé BL Lacertae, dont l’analyse peut aider à retracer la masse du trou noir et la source de cette émission, a déclaré samedi le ministère des Sciences et de la Technologie. Une telle analyse peut fournir une piste pour sonder les mystères et retracer les événements à différents stades de l’évolution de l’Univers, a-t-il déclaré. Les blazars ou alimentant des trous noirs supermassifs au cœur de galaxies lointaines reçoivent beaucoup d’attention de la communauté astronomique en raison de leur mécanisme d’émission complexe. Ils émettent des jets de particules chargées voyageant presque à la vitesse de la lumière, ce qui en fait l’un des objets les plus lumineux et les plus énergétiques de l’univers connu.

« Le blazar BL Lacertae se trouve à 10 millions d’années-lumière et fait partie des 50 blazars les plus importants que l’on puisse observer à l’aide d’un télescope relativement petit. Il faisait partie des 3 à 4 blazars qui, selon les prévisions, subiraient des fusées éclairantes par le Tout Earth Blazar Telescope (WEBT), un consortium international d’astronomes », indique le communiqué.

Une équipe d’astronomes dirigée par Alok Chandra Gupta de l’Institut de recherche Aryabhatta des sciences d’observation (ARIES), un institut du Département des sciences et technologies, qui suit le blazar depuis octobre 2020 dans le cadre d’une campagne d’observation internationale a détecté un niveau exceptionnellement élevé flare le 16 janvier avec l’aide du télescope Sampurnanand (ST) et des télescopes optiques rapides Devasthal de 1,3 m situés à Nainital.

Les données collectées à partir de la torche observée aideront au calcul de la masse du trou noir, de la taille de la région d’émission et du mécanisme d’émission de l’un des plus anciens objets astronomiques connus, ouvrant ainsi une porte sur l’origine et l’évolution de l’Univers, a-t-il ajouté. .

