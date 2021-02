Les astronomes confirment l’existence du planétoïde le plus éloigné de notre système solaire, le nomme Farfarout

12 févr.2021 10:18:28 IST

Un groupe d’astronomes a découvert l’existence d’un planétoïde devenu l’objet le plus éloigné à vivre dans notre système solaire. Nommé officieusement «Farfarout», le planétoïde est l’objet le plus éloigné jamais observé. L’équipe était composée de scientifiques de l’Université d’Hawaï, de la Carnegie Institution for Science et de la Northern Arizona University. Ils étudient le système solaire extérieur au-delà de Pluton depuis des années dans le cadre d’une enquête et étaient responsables de la découverte de l’objet céleste « Farout » en 2018, qui détenait le record d’être le planétoïde le plus éloigné. Et maintenant, son record a été battu par Farfarout.

Selon un déclaration publié par l’Université d’Hawaï, Farfarout a également été détecté pour la première fois en 2018 mais les chercheurs n’ont pu déterminer son orbite et donc sa distance que maintenant. La distance actuelle de Farfarout par rapport au Soleil est de 132 unités astronomiques (au), où 1 au est la distance entre la Terre et le Soleil.

Il est à mentionner ici que Pluton n’est qu’à 34 ua du Soleil, ce qui rend Farfarout quatre fois plus éloigné du Soleil. il a été découvert au télescope Subaru de 8 mètres situé au sommet de Maunakea à Hawaï. Selon la déclaration, le planétoïde recevra officiellement un nom une fois que des études seront menées dans les années à venir pour mieux comprendre son orbite.

Pour autant qu’on le sache maintenant, l’objet a une «orbite très allongée» le portant ainsi à 175 ua lorsqu’il est le plus éloigné. En outre, l’orbite va à l’intérieur de l’orbite de Neptune, lorsqu’elle est la plus proche du Soleil. C’est autour de 27 au loin. Une révolution pour Farfarout prendra environ mille ans.

La forme et l’allongement de son orbite doivent faire face aux forces qu’elle subit lors de sa traversée par Neptune. Tholen a déclaré: «En raison de cette longue période orbitale, [Farfarout] se déplace très lentement dans le ciel, ce qui nécessite plusieurs années d’observations pour déterminer précisément sa trajectoire.

Les scientifiques pensent qu’un objet est un objet riche en glace et de taille assez petite. On pense qu’il s’agit de l’une des plus petites planètes naines d’une taille de 400 km de diamètre.

.

