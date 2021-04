Les astronautes et le monde pleurent la mort de l’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins

Des gens du monde entier pleurent la mort de l’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins, qui a piloté le module de commande pour le tout premier atterrissage sur la lune en 1969.

Collins, 90 ans, luttait contre le cancer depuis un certain temps, et la nouvelle de sa mort est devenue publique aujourd’hui (28 avril). « Il a passé ses derniers jours paisiblement, avec sa famille à ses côtés. Mike a toujours affronté les défis de la vie avec grâce et humilité, et a affronté cela, son dernier défi, de la même manière », sa famille partagé dans une déclaration. « Il nous manquera terriblement. Pourtant, nous savons aussi à quel point Mike s’est senti chanceux d’avoir vécu la vie qu’il a vécue. »

Collins a été surnommé «l’astronaute oublié», parce qu’il ne marchait pas sur la lune comme ses deux coéquipiers d’Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mais l’impact de Collins sur les vols spatiaux et le monde est incontestable. Cet impact se voit clairement dans la façon dont les gens de partout, y compris d’autres astronautes, réagissent à l’annonce de son décès.

Michael Collins s’entraîne dans le simulateur du module de commande Apollo en préparation de la mission Apollo 11 en juin 1969. (Crédit d’image: NASA)

« Cher Mike, Où que vous soyez ou serez, vous aurez toujours le Feu pour nous porter habilement vers de nouveaux sommets et vers le futur. Vous nous manquerez. Puissiez-vous Repos en Paix. # Apollo11, » Aldrin a tweeté après que la nouvelle ait été rendue publique. (« Fire to Carry » est une référence au livre de Collins « Carrying the Fire: An Astronaut’s Journeys », qui a été publié en 1974 et continue d’être un favori de beaucoup.)

Le président Joe Biden a également publié une déclaration pleurant la mort de Collins.

« Beaucoup se souviennent de lui comme de l’astronaute qui était seul, en orbite autour de la lune alors que Buzz Aldrin et Neil Armstrong marchaient sur la surface lunaire », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué de la Maison Blanche. « Il n’a peut-être pas reçu la même gloire, mais il était un partenaire égal, rappelant à notre nation l’importance de la collaboration au service de grands objectifs. »

L’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk, a également commenté le décès de Collins, partageant une déclaration de la NASA selon laquelle « aujourd’hui, la nation a perdu un véritable pionnier et défenseur de longue date de l’exploration en astronaute Michael Collins … il a aidé notre nation à franchir une étape décisive. »

« Il ne fait aucun doute qu’il a inspiré une nouvelle génération de scientifiques, d’ingénieurs, de pilotes d’essai et d’astronautes », a ajouté Jurczyk. « La NASA pleure la perte de ce pilote et astronaute accompli, ami de tous ceux qui cherchent à repousser les limites du potentiel humain … son esprit nous accompagnera alors que nous nous aventurons vers des horizons plus lointains. »

L’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly a partagé quelques photos de Collins sur Twitter, y compris une photo des deux intervenants, avec le sentiment: « Michael Collins en tant que pilote du module de commande pour # Apollo11 ​​était la meilleure mission de vol spatial jamais faite. Sa grâce, son humilité et son professionnalisme l’ont rendu parfait pour le rôle historique et ont cimenté son héritage. J’ai apprécié les quelques moments que nous avons partagés ensemble. #RIP, @AstroMCollins. »

L’astronaute actuel de la NASA, le colonel Mike Fincke a partagé une photo de lui-même avec Collins. « Ad Astra Mike Collins – vous êtes notre inspiration. Nous continuerons à porter le feu !! » A écrit Fincke.

L’astronaute à la retraite de la NASA Scott Parazynski a également commenté publiquement le décès de Collins, tweeter, « Triste par la nouvelle du décès de Michael Collins – un grand être humain et un héros audacieux mais humble. Son livre #CarryingTheFire est probablement le meilleur mémoire spatial jamais écrit et m’inspire encore aujourd’hui. »

Un autre astronaute de la NASA à la retraite, Garrett Reisman, a également parlé en ligne de Collins. « Je chéris les histoires qu’il a racontées, » Reisman écrit sur Twitter.

Pamela Melroy, une ancienne astronaute de la NASA qui a récemment été nommée administrateur adjoint de la NASA, a partagé sa tristesse à propos de la mort de Collins.

« Alors, si triste du décès de mon astronaute préféré @AstroMCollins Un héros juste à l’extérieur des projecteurs. Nous continuerons à porter le feu, Mike, » Melroy tweeté.

Brian Cox, physicien des particules et communicateur scientifique, a également été attristé par la nouvelle: tweeter, « Ah non. RIP Michael Collins. Nos liens avec Apollo disparaissent si vite. »

Le représentant Don Beyer, qui est le représentant des États-Unis pour le 8e district du Congrès de Virginie, a également a parlé sur Twitter à propos de Collins.

« Incroyablement triste nouvelle, nous avons perdu Michael Collins, pilote du module de commande Apollo 11 qui a fait atterrir les premiers humains sur la Lune. Avant de servir comme astronaute Gemini et Apollo, il était pilote de l’armée de l’air; il a ensuite travaillé pour la NASA et a été directeur. de @airandspace. Un tous les temps génial », a déclaré Beyer.

Loretta Hidalgo Whitesides, co-créatrice de Yuri’s Night et fondatrice de SpaceKind, a célébré la vie et l’héritage de Collins, tweeter une photo des deux avec les mots: « Célébrer la vie incroyable de l’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins. 20 mars 2019 J’ai eu l’honneur de m’asseoir avec lui et de lui poser des questions pour un projet d’archivage. J’ai toujours aimé son style, son leadership sur la création du musée @airandspace et de son livre #carryingthefire. «

Note de l’éditeur: Cet article a été mis à jour le 28 avril à 15 h HAE pour inclure la déclaration du président Biden.

