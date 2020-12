Les astronautes de la Station spatiale internationale envoient leurs acclamations de Noël à la Terre

Les astronautes de la Station spatiale internationale envoient des nouvelles de Noël aux habitants de la Terre avec un message d’espoir dans une année défiée par une pandémie mondiale.

Les sept membres de l’équipage Expedition 64 de la station prennent la journée en orbite pour se détendre et passer probablement des appels à leurs amis et à leur famille, mais cinq d’entre eux ont diffusé chez eux des vidéos spéciales pour tout le monde sur Terre. Leur message: Resilience, basé sur le nom de la capsule SpaceX Crew Dragon qui a lancé quatre des astronautes à la station le mois dernier.

«Nous avons choisi ce nom en hommage aux gens du monde entier et aux équipes qui contribuent à rendre notre mission possible pendant une année qui a changé toutes nos vies», a déclaré l’astronaute de la NASA Mike Hopkins dit dans une vidéo de vacances. « Nous aimerions également nous souvenir de tous ceux que nous avons perdus cette année. »

Cinq membres de l’équipage de l’Expédition 64 envoient un message de Noël à la Terre depuis la Station spatiale internationale pour célébrer les vacances de 2020. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche: les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover, l’astronaute de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise Soichi Noguchi, les astronautes de la NASA Kate Rubins et Shannon Walker. (Crédit d’image: NASA)

Hopkins s’est rendu à la station le 16 novembre à bord du Crew Dragon Resilience avec ses collègues astronautes de la NASA Victor Glover, Shannon Walker et l’agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi. Ils ont rejoint un autre astronaute de la NASA, Kate Rubins, déjà sur la station avec les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov.

« Il ne pourrait pas y avoir de nom plus approprié pour décrire 2020 », a déclaré Glover. « La résilience de l’esprit humain est quelque chose que nous pouvons vraiment célébrer en cette saison spéciale. »

Walker a déclaré qu’en réfléchissant à la Terre depuis son point de vue ci-dessus, il est clair à quel point tout le monde est vraiment connecté (et en dehors) de la planète. Dans une vidéo séparée, elle se souvient exactement de ce que signifient pour elle Noël et les vacances.

«Pour moi, cela signifie les trois« F », la famille, les amis et la nourriture», a déclaré Walker.

Il y aura certainement de la nourriture festive sur la station spatiale aujourd’hui. Le 6 décembre, un cargo SpaceX Dragon a livré une nouvelle charge de fournitures à la station, y compris des friandises de Noël pour l’équipage.

« L’équipage va mettre en orbite une sorte de nourriture de Noël », a déclaré à l’époque Kenny Todd, directeur adjoint du programme de la NASA pour la station spatiale. « Je ne pense pas que ce sera une surprise pour eux, mais rien de plus que ça … Je n’aime pas sortir devant le Père Noël. »

L’astronaute de la NASA Victor Glover montre ses chaussettes avec des photos de sa famille imprimées dessus. C’est une façon pour lui de garder sa famille proche pour les vacances. (Crédit d’image: NASA)

Un nouvel élément au menu est du maquereau en conserve créé par des écolières japonaises du lycée Wakasa à Obama City, au Japon, a déclaré Noguchi, tenant une boîte dans l’une des vidéos de Noël. Les lycéennes ont passé des années à travailler sur le produit alimentaire et il a récemment été approuvé pour les astronautes dans l’espace, a-t-il ajouté.

« C’est un cadeau spécial du lycée de Wakasa », a déclaré Noguchi. « C’est une petite, petite boîte de maquereau, mais un pas de géant pour les lycéennes japonaises. »

Rubins a déclaré que l’équipage de la station spatiale avait ajouté un concours à leur pause de Noël. Les astronautes ont décoré les salles de la Station spatiale internationale avec des décorations de Noël faites avec des objets trouvés autour du vaisseau spatial. Ils ont mis au défi l’équipe de contrôle de mission de la NASA au Johnson Space Center à Houston de faire de même, en utilisant uniquement des décorations dans leur bâtiment de contrôle de mission.

« Nous verrons comment cela se passe », a déclaré Rubins.

Image 1 sur 2 Le directeur de vol de la NASA, Zebulon Scoville, enfile un manteau de sport festif et une cravate pour les vacances de Noël dans Mission Control. (Crédit d’image: NASA) Image 2 sur 2 Une vue du contrôle de mission de la NASA au Johnson Space Center à Houston, où l’équipe de vol a décoré pour les vacances. (Crédit d’image: NASA)

De retour dans Mission Control, le directeur de vol de la NASA, Zebulon Scoville, a montré un manteau de sport de Noël rouge et blanc éblouissant et une console de vol drapée de guirlandes lumineuses et d’autres décorations.

« Je sais que vous avez lancé un défi et laissez-moi simplement dire, décorer Mission Control? Défi accepté », a déclaré Scoville. « Je devrai peut-être couper ce manteau et en faire quelque chose de nouveau plus tard. »

Glover a montré des chaussettes fantaisie imprimées avec des photos de sa famille dans l’une des vidéos.

« Ma famille sur le terrain est définitivement dans mes pensées et dans mes prières, et sur mes chaussettes », a déclaré Glover. « Mais cela me fait aussi penser à toutes les personnes qui ne peuvent pas passer les vacances avec leur famille. »

Glover a adressé des remerciements spéciaux aux militaires et aux membres des services de santé qui travaillent dur pour assurer la sécurité du public pendant les vacances.

« Nous espérons que vous en profiterez pour célébrer les fêtes avant de faire passer le calendrier à une nouvelle année avec un espoir renouvelé et un esprit pour l’avenir », a déclaré Noguchi.

