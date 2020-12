Les astronautes de la NASA récoltent pour la première fois la récolte de radis à bord de l’ISS

Tendance FP03 déc.2020 16:10:49 IST

L’astronaute de la NASA Kate Rubins, le 30 novembre, a récolté des plants de radis cultivés dans le Advanced Plant Habitat (APH) à bord de la Station spatiale internationale.

Selon la NASA, elle a collecté et emballé dans du papier chacune des 20 plantes de radis, les plaçant dans une chambre froide pour le voyage de retour sur Terre en 2021 lors de la 22e mission de services de réapprovisionnement commercial de SpaceX.

Selon la NASA, l’expérience Plant Habitat-02 (PH-02) est la première fois que la NASA cultive des radis sur le laboratoire en orbite. Ils ont sélectionné la plante car elle est bien comprise par les scientifiques et atteint sa maturité en un peu moins d’un mois. De plus, ils sont nutritifs, comestibles et génétiquement similaires à Arabidopsis que les chercheurs étudient fréquemment en microgravité.

Parlant de l’expérience, Nicole Dufour, responsable du programme NASA APH au Kennedy Space Center, a déclaré que les radis sont un type de culture différent des légumes-feuilles que les astronautes ont déjà cultivés sur la station spatiale, ajoutant que la culture d’une gamme de cultures les aide comprendre quelles plantes prospèrent en microgravité et offrir la meilleure variété et le meilleur équilibre nutritionnel pour les astronautes en mission à long terme.

Le chercheur principal de l’étude, Karl Hasenstein, a ajouté que les radis offrent de grandes possibilités de recherche en raison de leur formation de bulbes sensibles et que l’on peut cultiver 20 plantes dans l’APH, analyser les effets du CO2, ainsi que l’acquisition et la distribution des minéraux.

Selon la NASA, l’expérience leur permettra d’identifier l’équilibre optimal entre soins et alimentation nécessaire pour produire des plantes de qualité.

Le chercheur principal de l’étude, Karl Hasenstein espère apprendre comment les conditions spatiales telles que l’apesanteur affectent la croissance des plantes. Cependant, la récolte historique ne signifie pas une conclusion à l’expérience, a ajouté Dufour.

Selon elle, après la première récolte, un deuxième support sera utilisé pour répéter l’expérience en plantant un autre ensemble de graines de radis pour augmenter la taille de l’échantillon et améliorer la précision scientifique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂