Les astronautes de la marche dans l’espace installeront de nouvelles caméras et achèveront les mises à niveau de puissance de la station spatiale aujourd’hui. Regardez-le en direct!

Lundi (1er février), deux astronautes de la NASA partiront ensemble pour leur deuxième sortie dans l’espace pour s’attaquer à la modernisation de la batterie et de la caméra de la Station spatiale internationale.

Les astronautes de la NASA Mike Hopkins et Victor Glover, qui sont arrivés à la station spatiale sur le vaisseau spatial Crew Dragon Resilience de SpaceX en novembre et ont terminé leur première sortie dans l’espace ensemble mercredi 27 janvier, doivent quitter la station par le sas Quest à 7 h 05 HNE (12 h 05 GMT) et passera environ 6,5 heures à travailler dans le vide de l’espace.

NASA TV assurera une couverture en direct des préparatifs de la sortie dans l’espace à partir de 5h30 HNE (10h30 GMT). Vous pouvez le regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV, ou directement via le site Web de l’agence.

En relation: Photos de la sortie dans l’espace: la Station spatiale internationale obtient une mise à niveau de puissance

Hopkins et Glover s’attaqueront à diverses tâches au cours de cette sortie dans l’espace, notamment l’installation d’une nouvelle caméra haute définition sur le laboratoire Destiny et le remplacement d’une autre caméra sur la poutre tribord de la station. Les marcheurs de l’espace installeront également une dernière batterie lithium-ion pour conclure une grande mise à niveau électrique de la station spatiale qui a débuté en 2017.

Après la sortie de Hopkins et Glover du sas Quest, la première tâche des Spacewalkers sera de se diriger vers la structure en treillis Port-4 (P4) de la station spatiale, où ils installeront une plaque d’adaptation pour la nouvelle batterie lithium-ion. La batterie a été installée à l’avance sur la poutre P4 par le bras robotique Canadarm2 de la station, ont écrit des responsables de la NASA dans un blog de l’ISS.

Une fois le travail de la batterie terminé, les astronautes se dirigeront de l’autre côté du laboratoire en orbite pour remplacer les caméras haute définition sur la poutre tribord. Les astronautes achemineront également des câbles Ethernet à la poutre tribord avant de se diriger vers le laboratoire japonais Kibo pour installer une caméra de «vision du poignet» sur le bras robotique de 10 mètres (33 pieds) de Kibo.

En relation: La Station spatiale internationale: intérieur et extérieur (infographie)

Histoire de la NASA: 22,99 € chez Magazines Direct

Découvrez comment et pourquoi la NASA a été créée, ses plus grands triomphes, ses jours les plus sombres et les moments où elle a dépassé tous les espoirs possibles. Une histoire d’aventures, d’héroïsme et de débrouillardise, découvrez les plus grandes réalisations de l’agence spatiale et comment – en six décennies – l’organisation s’est constamment et inlassablement consacrée à son principe fondateur: « les activités dans l’espace doivent être consacrées à des fins pacifiques pour le bénéfice de toute l’humanité « . Voir l’offre