Les astronautes d’Apollo 13 portent un toast à leur rétablissement avec une nouvelle statue

Cinquante et un ans jour pour jour après avoir survécu à une explosion sur le chemin de la Lune, les astronautes Jim Lovell et Fred Haise se sont retrouvés face à face avec leur moi après les éclaboussures à Houston.

Les deux équipiers d’Apollo 13 célébré le 51e anniversaire de leur retour en toute sécurité sur Terre en portant un toast à l’installation d’une sculpture grandeur nature capturant le moment où ils sont descendus d’un hélicoptère de la Marine sur un porte-avions, marquant leur récupération réussie le 17 avril 1970. La statue en bronze peinte en premier fait ses débuts au Space Center Houston en février, mais samedi (17 avril) a marqué sa consécration officielle.

En regardant leur moi sculpté, Lovell et Haise ont réfléchi au jour où leur malheureuse mission d’atterrissage sur la lune a pris fin.

« Je pense que la plus grande sensation a été lorsque nous avons frappé l’eau et que de l’eau s’est éclaboussée par-dessus la fenêtre, et j’ai regardé Fred et j’ai dit: ‘Hé, je pense que nous l’avons fait' », a déclaré Lovell en riant, rappelant leur plongeon à bord de l’Apollo 13 module de commande « Odyssey ».

« Plus précisément pour moi, ce jour-là était agréable d’être dans un environnement du Pacifique Sud », a déclaré Haise. « Quand le plongeur a ouvert la trappe, c’était étonnant que la capsule, après tout cela, par la rentrée, soit encore froide. De l’air givré a coulé de la capsule quand ils ont ouvert la trappe. »

Les coéquipiers d’Apollo 13 Jim Lovell et Fred Haise prennent la pose de leurs nouvelles statues au Space Center Houston. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

«Je ne me sentais pas très bien, malgré mon visage souriant», se souvient Haise, faisant référence à l’expression heureuse sur sa statue. «J’avais une infection des voies urinaires. J’avais des frissons et de la fièvre. Et j’ai raté la grande fête sur le bateau. Ils avaient un gâteau et une glace avec l’équipage sur le pont du hangar et je suis allé à l’infirmerie. J’étais heureux de avoir cet atterrissage réussi après beaucoup de défis pour nous récupérer . «

Le splashdown a conclu la mission Apollo 13 de six jours, qui «avait un problème». Un réservoir d’oxygène dans le module de service de l’engin spatial a explosé, changeant la mission d’atterrissage sur la lune pour ramener le commandant Lovell, le pilote du module lunaire Haise et le pilote du module de commande Jack Swigert en toute sécurité à la maison. (Swigert est décédé d’un cancer en 1982 à l’âge de 51 ans.)

Ce travail incombait aux équipes de contrôleurs de vol du contrôle de mission du Manned Spacecraft Center de la NASA (aujourd’hui Johnson Space Center) à Houston.

« Dans certains aspects, c’était une meilleure fin en ce qui concerne ce que nous avons appris et la capacité de la NASA à terminer ou à sauver des missions », a déclaré Lovell. « Et c’est ce que représente cette statue. Si les gens regardent cette statue, c’est vraiment la récupération d’Apollo 13 par un groupe de personnes sur le navire et dans le contrôle de mission. »

De gauche à droite: le directeur de vol d’Apollo 13 Gerry Griffin, le commandant Jim Lovell, le directeur de vol Gene Kranz, le directeur de vol Milt Windler et le pilote du module lunaire Fred Haise au Space Center Houston, le 17 avril 2021, 51 ans après l’éclaboussure d’Apollo 13. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

Trois des quatre directeurs de vol qui ont dirigé le contrôle de mission pendant Apollo 13 ont rejoint Lovell et Haise au Space Center Houston pour cet anniversaire: Milt Windler, Gerry Griffin et Gene Kranz. (Le quatrième, Glynn Lunney, est décédé un mois plus tôt le 19 mars.)

« Nous n’avons jamais pensé à ne pas les récupérer. En fait, nous n’en avons jamais discuté. Nous allions les récupérer », a déclaré Griffin. « Alors, quand nous les avons finalement redescendus sur [aircraft] porteur, c’est à ce moment-là que vous avez vu beaucoup de célébrations se dérouler et un groupe de gars fatigués. «

Pour Kranz, toutes les leçons apprises en pilotant les missions Mercury et Gemini, ainsi que les premiers vols Apollo, ont conduit à ce qu’ils ont dû affronter il y a 51 ans.

« Treize était vraiment là où tout s’est réuni », a déclaré Kranz. «Nous savions que nous étions une équipe très capable de gérer et de répondre à toute crise dans laquelle nous pourrions nous trouver. C’était un merveilleux exemple du travail d’équipe entre les équipes de support et Mission Control pour trouver les solutions pour les ramener chez eux. . «

Les astronautes d’Apollo 13 Jim Lovell (à gauche) et Fred Haise posent avec les statues du Space Center Houston le samedi 17 avril 2021. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

La statue a été créée par les sculpteurs et frères du Colorado, George et Mark Lundeen, en collaboration avec son collègue artiste Joey Bainer. Financé par la Grainger Foundation de Lake Forest, Illinois, le projet a été présenté au Space Center Houston par le réalisateur de documentaires Steven Barber. La peinture murale photo-réaliste de l’hélicoptère Sea King a été créée par le graphiste de Houston Blake Dumesnil pour le Space Center Houston.

« Je pense que c’est une excellente réplique », a déclaré Haise à propos de l’affichage. « Je ne suis pas du genre artiste, donc c’est incroyable pour moi qu’ils puissent le faire aussi bien, y compris l’hélicoptère et la plate-forme sur laquelle nous sommes partis. C’était très bien fait. »

Lovell a convenu que la statue était «vraiment fantastique».

« Il a une histoire pour les futurs gens qui viennent ici, en particulier les astronautes que nous ne connaissons pas encore, ceux qui viendront dans les années à venir », a-t-il déclaré. « Je pense que cela raconte l’histoire de la coopération entre les différents aspects de la NASA et de l’industrie spatiale pour accomplir les missions pour lesquelles ils ont été conçus et comment ils travaillent ensemble pour les accomplir. »