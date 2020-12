Les astronautes canadiens commenceront à voler vers la Lune en 2023 avec les missions Artemis de la NASA

Le Canada prévoit d’envoyer deux astronautes en mission sur la Lune.

L’Agence spatiale canadienne (ASC) a annoncé mercredi 16 décembre qu’un astronaute canadien volera autour de la lune en 2023 dans le cadre de la mission Artemis 2 – la première mission avec équipage du programme Artemis de la NASA – qui testera le vaisseau spatial Orion de la NASA en orbite lunaire pour préparer un atterrissage en 2024. Un deuxième astronaute de l’ASC participera à une mission ultérieure vers la future station spatiale Gateway de la NASA en orbite lunaire.

Les prochaines annonces de vols font partie d’un protocole d’accord plus large entre le Canada et la NASA, également annoncé mercredi, promettant officiellement une collaboration sur le programme Artemis Moon que le Canada avait annoncé il y a près de 18 mois.

En termes simples, le Canada fournira la robotique à la NASA et, en échange, la NASA donnera aux astronautes de l’ASC la possibilité de voler des missions lunaires, même si davantage d’astronautes atterrissent sur la lune à l’avenir, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse virtuelle.

«Cela fera du Canada le deuxième pays seulement après les États-Unis à avoir un astronaute dans l’espace lointain… et à envoyer le premier Canadien autour de la lune», a déclaré Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, lors d’une conférence de presse.

Les seules personnes qui se sont aventurées hors de l’orbite terrestre jusqu’à présent sont une poignée d’astronautes américains d’Apollo, plus de neuf missions entre 1968 et 1972, mais la NASA souhaite que son programme Artemis inclue une large participation internationale.

L’astronaute David Saint-Jacques de l’Agence spatiale canadienne prend des photos de la Terre ci-dessous depuis l’observatoire Cupola à sept fenêtres de la Station spatiale internationale, le 15 janvier 2019. (Crédit d’image: NASA)

L’astronaute canadien David Saint-Jacques a évoqué la mission historique Apollo 8 de 1968, qui a testé certains des principaux systèmes d’engins spatiaux en orbite lunaire avant le premier atterrissage humain en 1969, comme parallèle pour Artemis 2.

« C’est une mission de tester le [spacecraft] l’équipement et la navigation; comme vous pouvez l’imaginer, la navigation depuis la planète sera l’un des plus grands défis « , a déclaré Saint-Jacques lors de la conférence de presse (en français, traduit en anglais). Un autre défi auquel les astronautes d’Artemis 2 seront confrontés est un retour à grande vitesse. entrée dans l’atmosphère terrestre, a-t-il ajouté.

Le Canada paiera ses sièges d’astronaute par son itinéraire traditionnel, qui fournit une robotique spatiale pratique pour aider les missions de la NASA. Le Canadarm3, un futur bras robotique, sera monté sur la station spatiale Gateway pour effectuer une maintenance à distance, même lorsque les astronautes ne sont pas là.

Le géant canadien de la robotique MDA – qui assure également l’entretien du Canadarm2 sur la Station spatiale internationale – a reçu la semaine dernière un contrat pour établir les exigences techniques du Canadarm3, que l’ASC s’est engagée pour la première fois à contribuer au programme Artemis en mars 2019. Le nouveau bras sera équipé de l’intelligence artificielle pour que le robot ait une certaine autonomie dans l’exécution des scans de Gateway et éventuellement, en aidant aux réparations.

Concept d’artiste du bras robotique Canadarm3 de l’Agence spatiale canadienne. (Crédit d’image: Agence spatiale canadienne)

Les astronautes canadiens liés à la Lune n’ont pas encore été nommés, mais le Canada a le choix entre quatre: Saint-Jacques (qui s’est envolé pour la Station spatiale internationale en 2018-19), Jeremy Hansen (sélectionné en 2009 et toujours en attente d’une mission. ), et le plus récent 2017 recrute Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk, qui se sont tous deux qualifiés pour le statut d’astronaute complet plus tôt en 2020 après avoir terminé la formation standard des candidats astronautes.

Notamment, Hansen a coordonné l’ensemble du programme de formation des astronautes de 2017 et a agi à titre de mentor pour les recrues, une première pour un Canadien qui montre la confiance de la NASA dans le travail de Hansen. Il a également aidé à la planification de plusieurs sorties dans l’espace délicates récentes, y compris les procédures complexes associées à la réparation et à la mise à niveau d’un détecteur de matière noire sur l’ISS connu sous le nom de spectromètre magnétique alpha.

Au cours de la conférence de presse, M. Bains a également déclaré que Hansen était un «formidable ambassadeur» du Canada dans la promotion de la stratégie spatiale du pays auprès des décideurs. Hansen lui-même a également parlé de l’importance de la participation du Canada aux missions spatiales internationales.

« Fixer de grands objectifs dans l’exploration spatiale – par exemple, la Station spatiale internationale – qui a renforcé notre capacité à collaborer, et cette même collaboration est nécessaire alors que nous nous attaquons à de grands défis mondiaux comme le changement climatique », a déclaré Hansen lors de la même conférence de presse.

«Le Canada, à mon avis, a tellement à offrir à la communauté mondiale… L’espace change rapidement. Les opportunités commerciales sont immenses. Il y a même de nouvelles opportunités commerciales maintenant autour de l’exploration humaine et même de la robotique spatiale. Ce que j’aimerais vraiment Communiquez à nos jeunes Canadiens, monsieur le ministre, qu’ils doivent savoir que notre avenir dans l’espace est radieux. Nous mettons à profit des décennies d’expérience et d’engagement envers les principaux acteurs de cette économie émergente. Je pense que c’est visionnaire. «

L’astronaute canadien Jeremy Hansen (à gauche), qui entraînait la classe d’astronautes de 2017 à l’époque, rencontre les candidats astronautes de l’ASC Joshua Kutryk (au centre) et Jennifer Sidey-Gibbons lors d’un événement en 2018. (Crédit d’image: Agence spatiale canadienne)

«En tant qu’astronautes canadiens, je pense que nous sommes particulièrement fiers de représenter le Canada dans ce contexte», a ajouté Kutryk lors de la même conférence de presse. « Nous sommes également fiers d’avoir construit ici, à l’Agence spatiale canadienne, notre noyau d’astronautes professionnels hautement qualifiés et prêts, qui sont tous prêts pour ces missions et celles qui suivront. »

Le Canada prévoit profiter de son opportunité lunaire pour tester des technologies telles que des rovers à la surface, et aussi pour pratiquer la géologie depuis l’orbite. Historiquement, les astronautes d’Apollo ont reçu une partie de leur formation en géologie à Sudbury, en Ontario. et tous les astronautes canadiens actuels ont participé à des travaux avec l’Université Western du Canada, un chef de file en géologie spatiale qui effectue périodiquement des expéditions dans l’Arctique pour pratiquer la collecte scientifique dans des environnements éloignés.

«Les scientifiques du Canada sont… vraiment intéressés à étudier les données géologiques de la lune et les processus géologiques qui ont formé la surface de la lune», a déclaré Sidey-Gibbons lors de la même conférence de presse. «Cela nous donne des indices non seulement sur la façon dont notre propre lune s’est formée, mais aussi sur la composition et les caractéristiques des autres planètes terrestres de notre système solaire. Nous en apprenons davantage sur d’autres lunes – les lunes glacées d’autres planètes – et même sur des objets plus petits comme des astéroïdes. «

La robotique canadienne est présente dans l’espace depuis l’aube du programme de navette spatiale de la NASA, payant les sièges d’astronautes au fur et à mesure de leur construction. La deuxième mission de navette spatiale, STS-2 en 1981, a testé avec succès le Canadarm, qui a été utilisé pour les sorties dans l’espace et les opérations robotiques pour les missions de navette pendant les 30 prochaines années. Son succès féroce a conduit la NASA à inviter le Canada à former un programme d’astronautes, et le premier Canadien – Marc Garneau – a volé trois ans plus tard en 1984.

Le Canadarm2 a été installé sur la station spatiale en 2001 et une main robotique, Dextre, a été ajoutée en 2008, garantissant l’engagement du Canada pour les missions de la station spatiale humaine pendant des décennies. Les deux fonctionnent toujours et plus tard dans sa carrière, le mandat du Canadarm2 en matière d’assistance aux sorties dans l’espace et de numérisation des stations spatiales s’est élargi pour inclure l’aide à la capture de vaisseaux spatiaux robotisés. Le Canada a également commencé à effectuer davantage d’opérations robotiques à partir de son propre centre spatial à Montréal, plutôt qu’aux États-Unis.

La lune du dernier quart se profile derrière le bras robotique Canadarm2 de la Station spatiale internationale sur cette photo de l’astronaute de la NASA Jessica Meir. (Crédit d’image: Jessica Meir / NASA / Twitter

Bien que le Canada apporte une contribution cruciale à l’ISS, son engagement financier équivalent à 2,3% est dérisoire à côté des partenaires internationaux plus géants de la NASA, de Roscosmos, de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Alors que les missions d’équipage commercial et les missions Artemis commencent à prendre forme, de plus en plus d’opportunités internationales semblent se présenter car il y a simplement plus de sièges d’astronautes à avoir pour toutes les missions. Mais pendant plus d’une décennie, la faible contribution du Canada signifie que depuis le retrait de la navette spatiale en 2011, le plus petit vaisseau spatial russe Soyouz n’a eu la possibilité de transporter les Canadiens en orbite que tous les cinq à six ans. Les deux derniers Canadiens – Saint-Jacques et l’astronaute à la retraite Chris Hadfield – ont volé en 2018 et 2012-13, respectivement.

