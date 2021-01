Les artistes montrent leur Photoshop de « Cold Bernie Sanders »

Bernie Sanders a été retouché sur d’anciennes et de nouvelles pochettes d’albums après son apparition à la cérémonie ouverture du président Joe Biden le 20 janvier.

Le sprésident des États-Unis, qui a pris la décision «très difficile» suspendant sa campagne présidentielle en avril dernier, il faisait partie de la foule limitée au Capitole américain lorsque Biden a été officiellement assermenté en tant que 46 Président des États-Unis.

Avec un manteau, une paire de gants et un masque de protection, les Sanders tremblants sont rapidement devenus le fourrage des mèmes sur les réseaux sociaux en raison de son choix de vêtements et de son comportement peu impressionné.

Pour aller plus loin, un fan de musique d’Instagram a commencé à superposer le politicien aux illustrations des disques de Les Beatles, Fleetwood Mac, Arctic Monkeys, Paramore, The Killers, Poulains et beaucoup plus.

Créé et géré par Tatiana Tenreyro, l’addition @theberniealbums a actuellement suspendu les demandes de ses fans, mais continuera de recevoir des suggestions sur 22 janvier.