Les armes sculptées dans des os humains proviennent d’un pont terrestre noyé entre le Royaume-Uni et l’Europe

Il y a environ 11000 ans, les chasseurs de l’âge de pierre fabriquaient des armes tranchantes à partir d’os humains, selon une nouvelle étude.

Ces chasseurs-cueilleurs vivaient à Doggerland, un région maintenant sous-marine de la mer du Nord qui reliait l’Europe à la Grande-Bretagne. À la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le niveau de la mer était plus bas, elle était habitée par des troupeaux d’animaux et d’humains. Bien que ces personnes soient parties depuis longtemps, les artefacts de leur culture, y compris les armes en os, échouent souvent aux Pays-Bas.

Une analyse de 10 de ces armes en os a révélé que huit avaient été sculptées dans cerf élaphe (Cervus elaphus) des os et des bois, et deux ont été fabriqués à partir d’os humains. « Nous nous attendions à trouver des cerfs, mais des humains? Ce n’était même pas dans mes rêves les plus fous qu’il y aurait des humains parmi eux », a déclaré le chercheur principal de l’étude Joannes Dekker, étudiant en maîtrise en archéologie à l’Université de Leiden aux Pays-Bas. .

C’est un mystère pourquoi ces armes, connues sous le nom de pointes barbelées, ont été sculptées dans des os humains. L’équipe de recherche ne pouvait pas penser à une raison pratique – les os humains étaient probablement difficiles à trouver (contrairement aux restes de cerfs) et les os humains ne sont pas un matériau particulièrement utile pour fabriquer des armes tranchantes – le bois de cerf est bien meilleur, a déclaré Dekker.

Au contraire, « il y avait probablement des règles culturelles sur les espèces à utiliser pour la production de pointes barbelées », a-t-il déclaré. « Nous pensons que c’était un choix conscient … [that had to do] avec les connotations et les associations que les gens avaient avec ces [deceased] les gens comme symboles. «

Les deux pointes barbelées en os humain de Doggerland (Crédit d’image: RMO, Leiden)

Os profond

Il existe près de 1000 armes connues en os de Doggerland, du nom du Dogger Bank situé à proximité, une zone peu profonde populaire au Moyen Âge parmi les bateaux de pêche néerlandais, appelés doggers. Certains de ces pointes barbelées sont petites, d’environ 9 centimètres de long, mais d’autres sont plus longues, ont déclaré les chercheurs. Les pointes barbelées auraient pu être lancées comme des javelots, lancées comme des flèches d’un arc, ou poussées par des lances, a déclaré Dekker. Quelle que soit la méthode, les cicatrices d’impact et les fissures sur leurs pointes montrent qu’elles ont eu des impacts à grande vitesse avec les cibles, recherches antérieures a trouvé.

Ces artefacts se sont échoués aux Pays-Bas pendant des années, mais le nombre de découvertes s’est accéléré au cours des dernières décennies alors que les Néerlandais ont commencé à draguer le fond marin pour aider à fortifier leurs côtes, a ajouté Dekker.

La datation au radiocarbone a révélé que ces armes en os dataient d’il y a entre 11 000 et 8 000 ans, au mésolithique, ou âge moyen de la pierre, ont découvert Dekker et ses collègues. En analysant des collagène protéines dans chaque os, l’équipe a déterminé les espèces pour chaque arme. Enfin, en étudiant les variations, ou isotopes, de carbone et azote dans chacun des os, l’équipe a appris que, sans surprise, le cerf avait un régime herbivore, tandis que les deux humains mangeaient des animaux qui vivaient sur terre et en eau douce.

Dekker a noté que son étude était petite et que seules des analyses plus larges pourraient révéler à quel point les armes en os humain étaient courantes dans le Mésolithique Doggerland. On ne sait pas non plus de quel os anatomique ils provenaient, mais l’un des os longs de la jambe ou du bras aurait probablement fonctionné le mieux, étant donné la taille des armes, a-t-il déclaré.

Une chose est claire: ces os ont été sculptés peu de temps après la mort de la personne, car les os humains frais sont beaucoup plus faciles à sculpter que les os secs et cassants, a déclaré Dekker.

Bien que « l’utilisation d’os humain pour les outils en os soit si rare », ce n’est pas sans précédent, a déclaré Dekker. Guerriers de Nouvelle-Guinée , par exemple, utilisaient des poignards fabriqués à partir d’os de la cuisse humaine, mais uniquement de personnes très importantes.

La nouvelle étude est publiée dans le numéro de février 2021 du Journal of Archaeological Science: Rapports .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.