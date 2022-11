Les Animaux Fantastiques : Warner Bros ne prévoit pas de faire de nouveaux films

Le producteur Découverte de Warner Bros. Il vient de confirmer qu’il n’a pas de nouveaux films dans la franchise en développement.Bêtes fantastiques ». Selon de nouveaux rapports, aucune nouvelle production de la franchise n’est prévue pour le moment.Harry Potter », même si David Zaslavdirecteur exécutif de WBD, se réjouit de collaborer avec l’auteur à l’avenir JK Rowling.

« Batman, Superman, Aquaman, si nous pouvons faire quelque chose avec JK dans le futur de Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, que ferons-nous avec Game of Thrones ? », a déclaré Zaslav à propos du contenu possible sur lequel ils aimeraient travailler et explorer. . à venir bientôt.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Warner Bros. Discovery a récupéré un total de 2 milliards de dollars avec ses annulations

Le dernier opus, » Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore », est sorti en avril 2022, étant le troisième film de l’histoire préquelle de » Harry Potter ». Bien que la sortie de cinq films ait été initialement prévue, Warner Bros. avait déclaré qu’ils attendraient de voir la réception de « The Secrets of Dumbledore » avant de donner le feu vert aux quatrième et cinquième films.

Malheureusement pour les fans, le film de 2022 est devenu le versement le moins rentable de la franchise « Harry Potter ». Eddie Redmayne, qui joue Newt Scamander dans les films « Fantastic Beasts », n’a pas de réponses sur l’avenir de la franchise. « C’est plus une question pour JK Rowling et David Yates et Warner, mais je ne sais pas, j’ai peur. Je ne peux pas le confirmer. J’adore jouer Newt, c’est un homme adorable », a déclaré l’acteur.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Batman : Matt Reeves travaille sur trois nouveaux projets







Les films « Fantastic Beasts » ont été embourbés dans plusieurs controverses, l’auteur JK Rowling faisant des commentaires controversés contre la communauté transgenre. De la même forme, Ezra Millerqui a joué pour la première fois Credence Barebon dans « Les Animaux fantastiques et où les trouver » en 2016, un rôle qu’il a repris dans les deux suites, a fait l’objet d’une série d’accusations cette année, encourant actuellement 26 ans s’il plaide coupable.

La production a également dû trouver un remplaçant pour Johnny Depp, à la suite d’allégations de violence domestique contre son ex-femme Amber Heard. Depp a été remplacé par Mads Mikkelson dans le rôle de Gellert Grindelwald dans « Dumbledore’s Secrets » après que Depp ait quitté le rôle à la suite d’allégations d’abus sexuels et d’agressions faites par Heard.

Tous les films »Harry Potter » et »Les Animaux Fantastiques » sont disponibles sur la plateforme hbo max.