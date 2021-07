Les animaux de compagnie contractent le Covid des propriétaires malades, mais ne le transmettent pas

Photo/Image :

Covid est commun chez les chiens et les chats de compagnie dont les propriétaires sont atteints de la maladie, suggèrent des recherches menées par des scientifiques. Des échantillons ont été prélevés sur 310 animaux de compagnie dans 196 ménages où au moins une infection humaine avait été détectée.

Six chats et sept chiens ont eu un résultat de test PCR positif et 54 animaux ont été testés positifs pour les anticorps anti-coronavirus. « Si vous avez Covid, vous devez éviter tout contact avec votre chat ou votre chien, comme vous le feriez avec d’autres personnes », explique Els Broens de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas.

« La principale préoccupation n’est pas la santé des animaux, mais le risque potentiel qu’ils puissent agir comme réservoirs du virus et le réintroduire dans la population humaine. »

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’il n’y avait jusqu’à présent aucune preuve de transmission d’un animal à son propriétaire, mais qu’il serait difficile de détecter une telle chose tant que le virus se propage encore largement parmi les humains.

La plupart des animaux infectés ont tendance à être asymptomatiques ou à présenter de légers symptômes de Covid. Des chercheurs de l’Université d’Utrecht ont envoyé une clinique vétérinaire mobile aux ménages aux Pays-Bas qui avaient été testés positifs pour Covid au cours des 200 derniers jours.

Des échantillons ont été prélevés sur leurs chiens et chats de compagnie. Des tests sanguins d’anticorps ont également été effectués pour comprendre s’il y avait eu une exposition antérieure au Covid.

Les résultats, présentés au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, ont révélé que 4,2 % présentaient des signes d’infection actuelle et que 17,4 % étaient positifs aux anticorps.

Des tests de suivi ont montré que tous les animaux avec des PCR positives ont éliminé l’infection et créé des anticorps. Les chercheurs affirment que la voie la plus probable de transmission du virus est de l’homme à l’animal, plutôt que l’inverse.

« Nous ne pouvons pas dire qu’il y a 0% de risque que les propriétaires d’animaux attrapent le covid de leurs animaux de compagnie », explique Broens du Centre de diagnostic microbiologique vétérinaire.

«Pour le moment, la pandémie est toujours causée par des infections de personne à personne, nous ne serions donc pas en mesure de détecter [uma transmissão de animais para humanos]. «

Les vétérinaires en Russie ont déjà commencé à vacciner certains animaux contre la maladie.

Mais Broens de l’Université d’Utrecht déclare : « Je ne vois pas de preuves scientifiques à ce sujet pour le moment. Il semble peu probable que les animaux de compagnie jouent un rôle dans la pandémie. »

Une autre étude menée par l’Université de Guelph en Ontario, au Canada, a révélé que les chats qui dorment dans le lit de leurs propriétaires semblent courir un risque accru d’infection.

Au total, 48 chats et 54 chiens de 77 familles ont été testés pour les anticorps anti-coronavirus. Leurs propriétaires ont répondu à des questionnaires sur leur interaction avec leurs animaux de compagnie.

Environ 67 % des chats et 43 % des chiens ont été testés positifs, contre 9 % des chiens et des chats en refuge pour animaux et 3 % des chats errants.

Un quart des animaux de compagnie présentaient un type de symptôme de la maladie, allant de la perte d’appétit à la difficulté à respirer.

Et tandis que la plupart des cas étaient bénins, trois étaient graves. Les auteurs de l’étude ont déclaré que la biologie des chats pourrait les rendre plus sensibles au Covid.

Les chats sont également plus susceptibles de dormir près du visage de leur propriétaire que les chiens, ce qui augmente leur exposition à toute infection.

Le chef du département de médecine vétérinaire de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, le professeur James Wood, a déclaré que les deux études s’ajoutent à d’autres preuves, suggérant qu’une proportion substantielle de chiens et de chats peuvent attraper le virus de leurs propriétaires.

« L’étude néerlandaise […] montre qu’environ 20% des animaux de compagnie exposés peuvent être infectés et qu’ils finissent par éliminer l’infection de la même manière que la plupart des humains », a-t-il déclaré.

« La plupart des rapports indiquent que cette infection semble être asymptomatique. Il semble également que le virus ne se propage normalement pas des chiens et des chats à d’autres animaux ou à leurs propriétaires. »