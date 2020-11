Les anciens employés de R. Kelly le défendent contre ses accusateurs et son ex-femme

Docu-séries de toute une vie Survivre à R. Kelly a eu des conséquences désastreuses pour le crooner R&B. Peu de temps après la diffusion de la série, R. Kelly a été arrêté pour plusieurs crimes sexuels, notamment le trafic sexuel et les abus sexuels sur mineurs. Des dizaines de victimes et de gestionnaires présumés de Kelly ont partagé leurs expériences déchirantes. Mais deux personnes qui croient que Kelly est innocente sont les sœurs Lindsey Perryman-Dunn et Jen Emrich.

Les femmes entretiennent des relations personnelles et professionnelles de longue date avec Kelly. Ils allèguent qu’il a été pendu à une croix par des ex mécontents, des parents avides d’argent et d’anciens employés en colère.

Lindsey Perryman-Dunn et Jen Emrich dans ‘Surviving R. Kelly’

Perryman-Dunn et Emrich ont fait une apparition sur Survivre à R. Kelly: le bilan comme défenseurs de l’innocence de Kelly. Tout au long du documentaire, ils affirment n’avoir jamais été témoins de quoi que ce soit d’inapproprié entre Kelly et des filles mineures pendant leur mandat à travailler pour Kelly.

En fait, ils prétendent que Kelly était le parfait gentleman. Toute relation entre Kelly et d’autres femmes, quel que soit leur âge, affirment-elles, était consensuelle.

Quant à savoir pourquoi ils ont décidé de participer au deuxième documentaire, ils pensent que Kelly est injustement crucifiée dans les médias. Ils affirment que toutes les allégations contre Kelly ne sont pas fondées.

«Je crois en la justice américaine», déclare Perryman-Dunn dans la deuxième partie de la série. Je ne crois pas au système de justice qui existe actuellement, qui n’est que le système de justice publique. À l’heure actuelle, le public poursuit R. Kelly, pas la police.

Perryman-Dunn a travaillé pour la chanteuse aujourd’hui disgraciée de 1999 à 2007. Elle a commencé comme son studio manager avant de devenir son assistante personnelle. Plus tard, elle est devenue sa directrice générale.

Sa sœur Emrich a travaillé pour Kelly de 1999 à 2001. Elle a commencé comme stagiaire avant de devenir l’assistante personnelle de la chanteuse.

Dans le documentaire, les sœurs admettent qu’elles ont commencé à faire du travail bénévole pour Kelly en 2016, agissant en tant que gestionnaire de crise pour tenter de raviver son image ternie. Leur travail consistait à exposer des dizaines de victimes présumées de Kelly en publiant leurs antécédents sexuels, des photos de nus et des antécédents criminels sur un site Web pour discréditer leurs récits d’abus commis par Kelly.

Lindsey Perryman-Dunn et Jen Emrich critiquent les accusateurs de R. Kelly et l’ex-femme de Kelly, Andrea

Dans une nouvelle interview exclusive avec Tasha K de YouTube, la sœur double sa conviction que Kelly est innocente. Les téléspectateurs du documentaire Lifetime se souviennent que Perryman-Dunn a admis avoir témoigné contre Kelly dans son procès de 2008 pour la pornographie juvénile.

Au cours du procès, Perryman-Dunn dit avoir identifié la jeune femme sur la bande en question comme étant la fille de 14 ans du guitariste de Kelly.

Elle se rétracte maintenant et dit qu’elle a été contrainte de témoigner. Perryman-Dunn dit à Tasha K que la fille de la vidéo ressemble à une autre ex-petite amie de Kelly.

Perryman-Dunn allègue également que la fille de 14 ans du guitariste de Kelly a été embauchée comme baby-sitter par la femme de Kelly, Andrea.

Selon Perryman-Dunn, la seule fois où elle a vu la jeune fille de 14 ans sans la supervision de son père, c’était pendant ses quarts de garde pour les enfants de Kelly. Elle insiste sur le fait qu’Andrea était toujours avec l’adolescent.

Elle dit également que la bande a été intentionnellement envoyée aux médias de Chicago par vengeance. Les deux sœurs disent que l’ancienne artiste de Kelly, Sparkle, qui est la tante de la jeune femme de 14 ans, est devenue mécontente après avoir été retirée du label de Kelly. Ils allèguent que Sparkle a demandé un règlement de 250 000 € à Sparkle. Si l’argent n’était pas payé, Sparkle a menacé de divulguer la bande.

Les sœurs corroborent les récits des victimes présumées de Kelly sur le contrôle. Mais, disent-ils, Kelly ne contrôlait que son entreprise.

Quant à savoir si Kelly contrôlait ses relations amoureuses, ils admettent que Kelly avait une règle selon laquelle ses amis masculins n’étaient pas autorisés à parler avec ses petites amies. Ils disent que Kelly l’a fait parce qu’il a un esprit surprotecteur.