Les âmes du démon PS4 découvertes dans la base de données PlayStation

Une mystérieuse version PlayStation 4 de Demon’s Souls a été découverte sur les serveurs de Sony par un compte Twitter réputé pour extraire les données de taille de fichier. Tailles des jeux PlayStation publie régulièrement des correctifs, des dates de sortie et des tailles de téléchargement en fonction des informations qu’il extrait du Boutique PS. C’est rarement inexact.

Cependant, cela ne semble pas être un produit final. « Demon’s Souls a [a] version PS4 dans la base de données », le compte explique. « Mais cette version [could] être annulé […] ou seulement [a] petite version de test pour les développeurs. Le jeu est évidemment sorti en exclusivité PS5 à la fin de l’année dernière, mais Sony a renforcé son approche de la génération croisée en annonçant Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok pour la console de dernière génération plus tôt dans le mois.

Alors, que se passe-t-il ici ? Franchement, nous serions surpris si un port PS4 est en production ; évidemment, ce n’est pas impossible – Godfall obtient une version de dernière génération – mais nous ne nous attendons pas à ce que Sony revienne en arrière avec un titre déjà sorti. Il est plus probable que le développement du classique culte ait commencé sur la PS4 avant qu’il ne devienne finalement une exclusivité PS5 plus tard dans son cycle de vie.