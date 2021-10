Les affiches du personnage de Batman taquinent l’introduction de Riddler avant DC FanDome

Deux nouvelles affiches de personnages ont été publiées pour Le Batman avant l’arrivée de la nouvelle bande-annonce ce week-end. Samedi, DC FanDome lancera de nouvelles séquences du film avec une toute nouvelle bande-annonce, et c’est certainement l’une des principales raisons pour lesquelles les fans seront à l’écoute. Pour aider à promouvoir le grand jour, DC a sorti deux nouvelles affiches mettant en vedette Batman et Riddler. , et vous pouvez les consulter ci-dessous.

En prévision de la nouvelle bande-annonce de #Le Batman pendant DC FanDome demain, découvrez les affiches de Batman et Riddler. Syntoniser #DCFanDôme ici : https://t.co/dxelpPvLtdpic.twitter.com/xN99HV2iaZ – Le Batman (@TheBatman) 15 octobre 2021

Cette version du Riddler n’est certainement pas comme la plupart des autres incarnations que nous avons vues dans Homme chauve-souris traditions. Interprété par Paul Dano, il ne porte pas les couleurs vertes vives traditionnelles pour lesquelles le supervillain est connu. Il est représenté dans Le Batman en tant que tueur en série masqué qui aime narguer Batman avec des énigmes laissées sur les scènes de ses crimes, et il a ainsi établi des comparaisons avec le tueur du zodiaque.

Robert Pattinson fait ses débuts en tant que sa version du Dark Knight dans Le Batman, et il y a aussi beaucoup d’attente pour son entrée en tant que personnage. La co-star Jeffrey Wright a décrit sa performance comme « dur à cuire » et la bande-annonce précédente de Le Batman semblait également suggérer autant lorsque le super-héros s’est présenté comme « Vengeance ». Nous pouvons présumer que la nouvelle bande-annonce fournira plus de séquences de Pattinson dans le rôle pour donner aux fans une idée encore meilleure de ce à quoi s’attendre du nouveau Batman.

Matt Reeves dirige Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Avec Robert Pattinson dans Bruce Wayne et Paul Dano dans Riddler, le film met en vedette Zoe Kravitz dans Catwoman, Jeffrey Wright dans Jim Gordon, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth, John Turturro dans Carmine Falcone et Colin Farrell dans Oswald Cobblepot. Il a également été rapporté que le pingouin de Farrell recevra sa propre série dérivée de HBO Max, en plus d’une autre Le Batman spin-off suivant le GPD.

Le Batman est l’un des nombreux projets à venir qui seront mis en évidence lors de l’événement DC FanDome de cette année, le 16 octobre. L’événement virtuel gratuit pour les fans comprend une diffusion Web en direct et des activités pour promouvoir divers films et émissions de télévision. L’événement de l’année dernière a lancé la première bande-annonce de Le Batman dont les fans parlent encore un an plus tard. Il a déjà été officiellement confirmé qu’une autre bande-annonce du film fera également ses débuts au FanDome cette année.

Les fans du Dark Knight auront également un aperçu de Le flash, qui ramène à la fois Ben Affleck et Michael Keaton en tant que leurs Bat-men respectifs. On ne sait pas si nous aurons un premier aperçu de l’un ou l’autre des deux dans le film, que ce soit dans de nouvelles photos ou même dans des séquences réelles, mais de nombreux fans l’espèrent certainement. Adam noir, Pacificateur, Fille chauve-souris, et de nombreux autres titres DC seront couverts.

Le Batman devrait sortir dans les salles de cinéma le 4 mars 2022. Cela survient après des retards répétés de production et de date de sortie en raison du coronavirus, mais le film est maintenant terminé et en bonne voie pour faire sa première l’année prochaine. Pour l’instant, les bandes-annonces et les aperçus spéciaux devront retenir les fans. Vous pouvez en savoir plus sur DC FanDome sur DCFanDome.com.

Sujets : Le Batman, Batman