Les affiches de personnages hérités de Jupiter présentent la famille de super-héros de Mark Millar sur Netflix

L’héritage de Jupiter créateur Mark Millar a partagé plusieurs nouvelles affiches et promotions de personnages, chacune montrant un membre de la famille surpuissante. Dirigé par Daredevil’s Steven S.DeKnight, la prochaine adaptation de la bande dessinée du même nom de Millar et Frank Quitely devrait sortir sur Netflix le mois prochain.

Les affiches de Jupiter’s Legacy représentent chacune un membre différent de la distribution principale, en commençant par Transformateurs star Josh Duhamel comme Sheldon Sampson AKA The Utopian, « Le chef de l’Union de la justice et patriarche de la famille Sampson. » A ses côtés se trouve sa femme, « Lady Liberty, jouée par @mslesliebibb, épouse de l’Utopian, mère de Chloé et Brandon, et membre originel des six. »

Leur fils Brandon Sampson AKA Paragon, joué par Andrew Horton, jouera un rôle majeur dans la série alors qu’il tente de vivre l’héritage de son père. Le couple de super-héros a également une fille, Chloe Sampson, jouée par Elena Kampouris, qui est décrite comme «mannequin, influenceuse, fille de l’utopique, et tout sauf un héros».

Tout comme la bande dessinée, la série sera centrée sur la relation de Sheldon et Grace avec leurs enfants, qui sont également nés avec leurs propres pouvoirs. Cependant, ils se sont tous deux retrouvés déçus par les devoirs de super-héros, Brandon pensant que toutes les vraies menaces se sont éteintes il y a des années, tandis que Chloé préfère une vie de fête intense et de consommation de drogue.

L’affiche finale représente Ben Daniels (Rogue One: Une histoire de Star Wars, La Couronne comme le frère aîné de Sheldon Sampson, Walter, qui devient Brainwave et exerce des pouvoirs psychiques qui lui permettent de séparer l’esprit d’une autre personne de son corps physique et de les emprisonner dans une «peinture psychique» de sa propre création. Il croit que lui et lui seul sait comment rendre le monde meilleur et ne laissera personne l’empêcher d’y parvenir.

Ne vous laissez pas tromper par son sourire d’un million de dollars. #JupitersLegacypic.twitter.com/CQaot2kvGy – Millarworld (@mrmarkmillar) 13 avril 2021

L’héritage de Jupiter suit l’histoire des premiers super-héros du monde, qui ont reçu leurs pouvoirs dans les années 1930. Jusqu’à aujourd’hui, ils sont devenus la garde aînée vénérée, mais leurs enfants surpuissants ont du mal à être à la hauteur des exploits légendaires de leurs parents. Les événements sont lancés par Sheldon Sampson, un Américain patriotique qui a tout perdu dans le krach boursier de 1929. Avec un petit groupe de ses amis et de sa famille, Sampson affrète un bateau vers une île mystérieuse à 600 miles à l’ouest du Cap-Vert après l’île lui apparaît dans un rêve.

Après avoir voyagé sur l’île avec son frère Walter et un groupe de cinq vieux amis d’université, dont sa future épouse Grace, Sampson retourne aux États-Unis et devient The Utopian, un analogue de Superman, les autres étant également imprégnés de pouvoirs différents. Ensemble, ils forment un Ligue de justice-équipe élégante appelée The Union.

L’histoire est une épopée de super-héros tentaculaire, avec Millar lui-même comparant la prochaine série d’action en direct à plusieurs franchises tentpole. « Je voulais faire une histoire qui deviendrait la plus grande épopée de super-héros de tous les temps », a-t-il déclaré. «Je voulais faire le super-héros du Seigneur des Anneaux qui serait intemporel et juste une collection exceptionnelle de livres que les gens liraient dans 50 ou 100 ans … [Jupiter’s Legacy is like The Godfather] en ce sens qu’il s’agit d’une famille atypique au cœur de la situation la plus scandaleuse. Mais cela semble incroyablement humain et très stratifié parce que vous pouvez vous rapporter à tout le monde dans l’histoire et cela lui donne cette humanité. «

L’héritage de Jupiter fera ses débuts sur Netflix le 7 mai 2021. Cela nous vient grâce à Compte Twitter de Mark Millar.

Sujets: L’héritage de Jupiter, Netflix, Streaming