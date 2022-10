Les adieux des acteurs d’Harry Potter à Robbie Coltrane

CÉLÉBRITÉS

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruper Grint et d’autres figures de la saga JK Rowling ont rendu hommage à l’acteur. Découvrez ses meilleures anecdotes avec l’interprète de Hagrid !

© GettyRobbie Coltrane avec le casting de Harry Potter.

Le passage de Robbie Coltrane A 72 ans, il n’a pas seulement ému les fans de Harry Potter qui a suivi de près son travail, mais a également causé une énorme tristesse chez les membres de la distribution. En ce sens, les personnages qui ont partagé le plateau avec le fascinant interprète de Hagrid, a mis un moment à le virer sur les réseaux sociaux. Passez en revue ci-dessous le hommage de chiffres comme EEmma Watson et Daniel Radcliffe.

+ Les acteurs principaux de Harry Potter Fire Hagrid

-Matthieu Lewis

Matthieu Lewis Il était chargé de donner vie à l’un des personnages les plus charismatiques de la franchise. C’était à propos de Neville Londubat, qui a partagé des scènes avec Robbie Coltrane. Ainsi écrivait-il : «Robbie. Bobser. Il m’a appelé Space Boy. Rien n’avait d’importance pour lui et il te faisait toujours sourire”. Et j’ajoute : « Un géant, à plus d’un titre”.

-Tom Felton

Tom Feltonqui personnifie Draco Malfoy dans la saga inspirée des romans de JK Rowling, il a rendu hommage à Coltrane sur ses réseaux sociaux : « L’un de mes plus beaux souvenirs du tournage d’Harry Potter a été le tournage nocturne du premier film dans la forêt interdite. J’avais 12 ans. Robbie se souciait et prenait soin de tout le monde autour de lui. Sans effort. Et ça les a fait rire. Sans effort. C’était un grand géant sympathique à l’écran, mais encore plus dans la vraie vie. Je t’aime mon pote, merci pour tout« .

– Emma Watson

Emma Watsonl’actrice qui a joué Hermione Granger dans Harry Potter, a écrit sur Instagram: « Robbie était le gars le plus drôle de tous les temps, et il était le plus aimant et le plus compatissant de mon enfance à mon âge adulte. Son talent était si immense qu’il était logique de jouer un géant, il pouvait remplir n’importe quel espace avec son génie.« . Et il a conclu: « Je veux que tu saches à quel point je t’aime et t’admire. Ta douceur va vraiment me manquer, tes surnoms, tes rires et tes câlins. Tu as fait de nous une famille et tu étais aussi pour nous. Repose en paix« .

– Ruper Grint

Ron Weasley il a volé le coeur des fans Harry Pottertout comme son interprète, Rupert Grint. Pour se souvenir de son compagnon, il écrit : « J’ai le cœur brisé d’apprendre que Robbie est parti. Je n’oublierai jamais l’odeur des cigarettes et de la colle à barbe, une merveilleuse combinaison. Personne d’autre sur cette planète n’aurait pu jouer Hagrid, seul Robbie« . L’acteur a condamné: « Tout comme Hagrid était dans les livres et les films, Robbie était dans la vie : chaleureux, compatissant et hilarant. Un homme au cœur géant qui veillait toujours sur nous même des décennies plus tard« .

– Daniel Radcliffe

C’est une déclaration, Daniel Radcliffe -le grand protagoniste de Harry Potter- a assuré : «Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées. Cela nous faisait constamment rire quand nous étions enfants sur le plateau. J’ai de bons souvenirs, surtout en gardant le moral pendant Prisonnier d’Azkaban, quand nous nous cachions tous de la pluie battante dans la hutte de Hagrid et qu’il nous racontait des histoires. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer”

.

+ Autres adieux à Robbie Coltrane

