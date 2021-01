Les actions de Nokia ont doublé de valeur en un jour en raison du trolling de Reddit

WallStreetBets fait perdre 5 milliards de dollars aux grands fonds spéculatifs de Wall Street.

Cela a été une semaine très mouvementée à Wall Street car un groupe de foreros de la célèbre plateforme Reddit se sont consacrés à l’achat d’actions dans des sociétés telles que Nokia, Blackberry ou GameStop afin de nuire à une série de fonds spéculatifs tels que Melvin Capital. .

Trolling historique d’un sous-forum Reddit aux grands fonds communs de Wall Street

Comme on peut le lire dans Nokiamob pendant quelques jours, le prix de L’action de Nokia à la Bourse de New York a doublé passant d’environ 4 euros par action à plus de 7 euros par action.

Tout cela a été provoqué par un sous-forum Reddit appelé WallStreetBets qui s’est consacrée à l’achat en masse d’actions d’entreprises en déclin comme Nokia lui-même, Blackberry ou GameStop entre autres. La raison de cette manœuvre n’était autre que punir les hedge funds de Wall Street qui voulait profiter de l’effondrement de ces entreprises en pariant contre elles.

Cette action a entraîné des pertes de plus de 5 milliards de dollars de grands fonds d’investissement spéculatifs et le pire de tous a été Melvin Capital qui a eu besoin d’un sauvetage de 2,75 milliards de dollars pour ne pas échouer.

Ils programment une IA pour savoir quelle est la marque préférée du plus grand forum Android au monde et… Apple sort!

Ces foreros ont déjà marqué l’histoire en démontrant comment un réseau social est capable de mettre les grands fonds spéculatifs de Wall Street sur les cordes leur faisant perdre des montants millionnaires.

