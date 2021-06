Les acteurs qui ont failli sortir de la saga Fast and Furious

Rapides et furieux est la franchise de voitures rapides, d’explosions et de poursuites la plus réussie de tous les temps. Dirigée par Vin Diesel dans le rôle du grossier Dominic Toretto, qui est épaulée par une équipe qu’elle qualifie de « familiale », la saga avait des castings de luxe dans chacune de ses entrées. Au fur et à mesure que le temps passe la « formule » Rapides et furieux il est perfectionné et les enjeux sont élevés. Quelqu’un voudrait-il descendre de ce train ?

La vérité est que oui. Des acteurs reconnus ont élevé la voix et ont même voulu abandonner ces films pour différentes raisons. Les noms surprendront par l’importance au sein de l’histoire. Il s’agit de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et Paul Walker. Sans aucun doute, les trois personnalités les plus importantes de cet univers si vous ne comptez pas vin Diesel.

+ Ils voulaient abandonner Fast and Furious







PAUL WALKER

L’acteur était mécontent de la direction de la franchise après les deux premiers versements. « Nous avons fait le premier axé sur la culture pop et un public de jeunes, mais les tendances changent du jour au lendemain avec ce groupe. Neuf ans plus tard, je me suis demandé si ce public existait toujours. », dit l’interprète. Son ami vin Diesel réussi à le convaincre de continuer jusqu’à sa mort tragique dans un accident de voiture.

Paul Walker est Brian O’Conner. (Photo: IMDB).



MICHELLE RODRIGUEZ

L’actrice donne vie le couple de Toretto, Letty. À l’époque, il voulait démissionner à cause du traitement que la franchise donne aux femmes. « J’espère qu’ils décideront de montrer un peu d’amour aux femmes de la série ou je devrai leur dire au revoir. Ce fut un bon voyage et je suis reconnaissant de l’opportunité que les fans et le studio m’ont donnée. »Rodriguez a réagi. vin Diesel Elle a soutenu son partenaire qui a ensuite changé de posture.

Michelle Rodriguez est Letty. (Photo: IMDB).



TYRESE GIBSON

Après la huitième entrée de la série, Dwayne Johnson a demandé un spin-off pour son personnage Hobbs. Tyrese a manifesté son mécontentement sur ses réseaux sociaux pour cette attitude et a déclaré : « Bonjour tout le monde, bonjour les fans fidèles et les proches de notre univers au rythme effréné. Désolé d’annoncer que si Dwayne est dans Fast & Furious 9, il n’y aura plus de Roman. ». Le résultat? Johnson a été exclu du dernier versement et Gibson a été exclu du match.