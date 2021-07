Les accusateurs de Cosby se disent « abasourdis » par la décision du tribunal de libérer l’acteur

Les accusateurs d’agression sexuelle ont déclaré qu’ils étaient « abasourdis » et dévastés après que le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Bill Cosby mercredi, lui permettant de se libérer après avoir purgé deux ans de sa peine de trois à dix ans de prison pour avoir prétendument drogué et agressé un ancien entraîneur de basket-ball.

« Étourdi. Pas de mots. J’en ai juste mal au ventre », a déclaré Janice Baker-Kinney à NBC News. Elle est l’une des plus de 60 femmes qui ont accusé l’acteur d’allégations allant du tâtonnement à l’agression sexuelle en passant par le viol, alléguant que Cosby l’avait agressée sexuellement au Nevada en 1982.

Janice Baker-Kinney affirme que Bill Cosby l’a agressée sexuellement en 1982. Ligne de date

Baker-Kinney était l’un des nombreux accusateurs qui ont témoigné lors de son procès en 2018. Mercredi, elle a tweeté sa frustration en trois mots : « #RAPIST #RAPIST #RAPIST »

Cosby est allé à la prison d’État après sa condamnation en 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand. L’ancien entraîneur de basket-ball qui travaillait alors pour l’Université Temple a déclaré que Cosby l’avait agressée à son domicile de Pennsylvanie en 2004 après qu’elle soit venue lui demander des conseils sur sa carrière.

Cosby a nié tout acte répréhensible et a précédemment déclaré que son contact avec Constand était consensuel.

« Je n’ai jamais changé ma position ni mon histoire. J’ai toujours maintenu mon innocence. Merci à tous mes fans, supporters et amis qui m’ont soutenu dans cette épreuve. Un merci spécial à la Cour suprême de Pennsylvanie pour avoir fait respecter l’état de droit, » Cosby a tweeté après avoir été libéré mercredi.

La Cour suprême de Pennsylvanie a conclu qu’un accord préalable avec un ancien procureur l’empêchait d’être inculpé dans cette affaire et a ordonné sa libération après avoir constaté qu’il s’était vu refuser la protection contre l’auto-incrimination.

Dans une déclaration conjointe avec ses avocats, Constand a déclaré que la décision concernant Bill Cosby est « non seulement décevante mais préoccupante en ce qu’elle peut décourager ceux qui demandent justice pour agression sexuelle dans le système de justice pénale de signaler ou de participer à la poursuite de l’agresseur. ou peut forcer une victime à choisir entre intenter une action pénale ou civile. »

Eden Tirl, une actrice qui a été embauchée pour un rôle dans « The Cosby Show » et a accusé Cosby de l’avoir agressée en 1989, a déclaré qu’elle était « complètement à bout de souffle » après avoir appris la décision du tribunal.

« Dès le début, les constructions rigides du délai de prescription n’ont pas fourni de protection ni de voie de justice aux femmes qui se sont prononcées contre Cosby », a-t-elle déclaré dans des textes à NBC News. « Les lois obsolètes sont si clairement en place, protégeant les hommes dans ces cas, le plus souvent. C’est l’histoire du mouvement #metoo qui DOIT être incluse dans le récit maintenant ! Assez mis de côté l’histoire de Cosby.

Plus tôt cette année, Cosby s’est vu refuser la libération conditionnelle après avoir refusé de participer à un programme pour délinquants sexuels en prison. L’acteur a soutenu avec véhémence qu’il n’offrirait aucun remords pour ses actions présumées, même si cela affectait son admissibilité à la libération conditionnelle.

Le porte-parole de Cosby, Andrew Wyatt, a remercié son équipe juridique et la Cour suprême de Pennsylvanie, qualifiant la décision de mercredi de moment de justice pour les Noirs américains.

« C’est la justice pour laquelle M. Cosby s’est battu », a déclaré Wyatt dans un communiqué. « Ils ont vu la lumière. Il a renoncé à son droit au cinquième amendement et a réglé à l’amiable. Il a obtenu un accord et il bénéficiait de l’immunité. Il n’aurait jamais dû être inculpé. »

Heidi Thomas, qui a accusé Cosby de l’avoir droguée et agressée sexuellement en 1984, a déclaré dans des textos à NBC News qu’elle avait l’impression que la libération de l’acteur était « à l’improviste » car « il s’est vu refuser la libération conditionnelle pour n’avoir participé à aucun programme d’agression sexuelle. . «

L’avocate Gloria Allred, qui représentait 33 des accusateurs de Cosby, a publié une déclaration peu de temps après la décision du tribunal disant que cela « doit être dévastateur pour les accusateurs de Bill Cosby ».

Allred a ajouté: «Mon cœur va particulièrement à ceux qui ont courageusement témoigné dans ses deux affaires pénales. J’ai représenté la majorité des accusateurs de mauvais actes antérieurs qui ont témoigné. Malgré la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, il s’agissait d’un combat important pour la justice et même si le tribunal a annulé la condamnation pour des raisons techniques, cela n’a pas justifié la conduite de Bill Cosby et ne doit pas être interprété comme une déclaration ou une conclusion selon laquelle il ne s’est pas engagé dans les actes dont il est accusé.

Les poursuites et la condamnation de Cosby ont été l’une des premières grandes victoires du mouvement #MeToo, qui a donné lieu à un bilan national contre les agressions sexuelles, le harcèlement et les abus.

L’avocate Lisa Bloom représente trois des accusateurs de Cosby, dont le mannequin Janice Dickinson, qui a également témoigné contre Cosby lors de son procès.

« Les 3 accusateurs de Bill Cosby que je représente et je suis dégoûté qu’il soit un homme libre aujourd’hui. Il n’est pas libéré parce qu’il est innocent », Bloom a posté sur Twitter. « Il est libéré parce qu’un procureur lui a promis il y a des années qu’il ne serait pas traduit en justice, sans même avoir conclu un accord pour qu’il fasse du temps. »

À propos du procès, Bloom a ajouté : « La condamnation. On n’y croyait pas : la justice, un tout petit peu, enfin. Et maintenant ça. Un coup de pied dans le ventre des victimes et de leurs défenseurs. »

Plusieurs organisations de lutte contre la violence sexuelle ont également exprimé leur déception face à la décision du tribunal de laisser Cosby libre.

« Nous sommes profondément déçus par la décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême de Pennsylvanie et par le message que cette décision envoie aux courageux survivants qui se sont manifestés pour demander justice pour ce que Bill Cosby leur a fait. Ce n’est pas justice », a déclaré Scott Berkowitz, président du Réseau national viol, abus et inceste, ou RAINN, dans un communiqué.

L’Organisation nationale pour les femmes a déclaré: « Bill Cosby est libre sur un point technique, mais les femmes qu’il a agressées, qui se sont courageusement présentées pour le traduire en justice, souffrent à nouveau. Ils pensaient qu’ils avaient finalement atteint une certaine mesure de fermeture limitée – et maintenant ceci. »

Il est très difficile pour les accusateurs de violences sexuelles de voir les agresseurs se libérer, a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center.

«Avec la douleur, cela suscite également chez tant de survivants un sentiment d’impuissance très traumatisant. Ils peuvent sentir qu’il y a trop de choses en dehors de leur pouvoir et de leur contrôle et que les chances sont inévitablement contre eux », a-t-elle déclaré. « C’est tellement décourageant. »

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.