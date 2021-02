Les abonnés de Disney + dépasseront Netflix dans 5 ans prédit un analyste de streaming

On prévoit que Disney + atteindra plus d’abonnés que Netflix en 2026. La plate-forme de streaming Disney a connu une croissance régulière depuis ses débuts il y a un peu plus d’un an, grâce à des émissions comme The Mandalorian et WandaVision. Netflix est le leader incontesté du pack en termes de streaming et de création de contenu original au fil des ans. Cependant, les hausses de prix ont rendu leurs tarifs d’abonnement un peu inégaux au cours des dernières années, ce qui est plus que probablement le même problème que Disney rencontrera dans un proche avenir.

Selon Digital TV Research, Disney + atteindra 294 millions en 2026, dépassant les 286 millions qu’il estime que Netflix atteindra à la même époque. Bien qu’il s’agisse d’un nombre mondial énorme, Disney ne remportera la couronne que dans un seul pays, qui est l’Inde. «Disney + Hotstar sera déployé dans 13 pays d’Asie d’ici 2026. Ces pays fourniront 108 millions (37%) du total mondial d’abonnés Disney +, mais seulement 2,62 milliards de dollars (13%) des revenus de la plate-forme d’ici 2026. Les abonnés Hotstar paient moins que un tiers des frais d’abonnement mensuels de leur homologue américain », déclare Simon Murray, de Digital TV Research. L’Inde sera la clé du succès de Disney + au cours des cinq prochaines années, du moins selon Murray et Digital TV Research.

Digital TV Research prévoit également que « les revenus mondiaux de Disney + atteindront 20,76 milliards de dollars d’ici 2026, la moitié des 39,52 milliards de dollars de Netflix ». Au moment d’écrire ces lignes, Disney + compte 86,8 millions d’abonnés dans le monde, tandis que Netflix compte un peu plus de 200 millions d’abonnés payants. Disney a connu une croissance massive dès la sortie de la porte, grâce à son coffre-fort emblématique, le Guerres des étoiles franchise, National Geographic et Marvel Cinematic Universe. The Mandalorian donner le ton à ce à quoi leur programmation originale peut ressembler et se sentir, ce qui a beaucoup de monde, pas seulement Guerres des étoiles les fans très excités.

Disney + a beaucoup plus d’original Guerres des étoiles contenu en cours, ce qui augmentera probablement les abonnements dans les prochaines années. Ewan McGregor devrait jouer dans le très attendu Obi Wan Kenobi série, et puis il y a Le livre de Boba Fett, qui fera ses débuts avant la fin de l’année. Ce n’est que deux projets parmi tant d’autres, qui n’incluent pas les émissions MCU, qui viennent de démarrer avec WandaVision. On pense que Le faucon et le soldat de l’hiver, qui fera ses débuts le mois prochain, sera un autre coup de pouce.

Quant à Netflix, ils battent leurs propres records de streaming avec des émissions comme La Couronne et Bridgerton. De plus, ils ont Choses étranges saison 4 en route, qui sera probablement massive, tout comme les trois saisons précédentes. Cela dit, il sera intéressant de voir comment les tarifs d’abonnement à Disney + et Netflix évolueront au cours des prochaines années, car ils déploieront tous deux de plus en plus de contenu original. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer les prévisions de streaming de Digital TV Research pour 2026.

Sujets: Disney Plus, Disney, Netflix, Streaming