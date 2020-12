Les abeilles battent des proches du «  frelon meurtrier  » avec de la merde

Frelons géants comme les énormes « meurtre frelon « et d’autres dans le Vespa genre, sont des envahisseurs de ruches très agressifs et mortels. Cependant, asiatique abeilles peuvent se défendre contre ces insectes prédateurs en répandant des excréments d’animaux autour de l’entrée de la ruche.

Lorsque les frelons géants ciblent une ruche, ils attaquent en groupe et submergent la colonie. Mais les abeilles asiatiques (Apis cerana) attaqués par le frelon géant Vespa soror, un proche parent du frelon meurtrier Vespa mandarinia, peuvent souvent empêcher les attaques de frelons en collectant et en appliquant des déchets animaux à leurs portes, selon de nouvelles recherches.

Cette défense de caca est « au niveau supérieur » pour les abeilles mellifères, qui dépendent généralement exclusivement des plantes pour tout ce dont elles ont besoin pour survivre, a déclaré Heather Mattila, professeure agrégée au Département des sciences biologiques du Wellesley College à Wellesley, Massachusetts, et auteur principal de une nouvelle étude sur ce comportement inhabituel des abeilles.

« Cette défense de bouse est assez sophistiquée; il faut plusieurs travailleurs pour l’exécuter », a déclaré Mattila à 45Secondes.fr.

Les abeilles mellifères asiatiques, qui mesurent environ 10 millimètres de long, sont éclipsées par des frelons géants; V. soror les travailleurs mesurent jusqu’à 1,4 pouces (35 mm) de longueur. Comme leurs cousins ​​frelons meurtriers, V. soror les frelons sont également rayés orange et noir avec des têtes orange, et ils partagent les habitudes d’abeilles de leurs cousins. Les frelons géants chassent généralement les abeilles individuellement, mais à la fin de leur saison de reproduction – lorsque la couvée de frelons est la plus nombreuse et qu’il y a beaucoup de bouches affamées à nourrir – les frelons ouvriers commencent à attaquer les ruches en groupe, a déclaré Mattila.

Alors que les auteurs de l’étude observaient le comportement des frelons dans les ruchers au Vietnam, ils ont vu des frelons ouvriers se frotter l’abdomen sur les ruches des abeilles « et sur les arbres au-dessus des ruches », a déclaré Mattila. « La présomption est que le [hornet] les compagnons de nid suivent une piste chimique. «

Si une armée de frelons suivait cette odeur jusqu’à une ruche, le carnage était rapide et terrible. Des abeilles adultes ont été abattues et tous les survivants ont abandonné la ruche, laissant leurs jeunes impuissants derrière eux comme un buffet à emporter à volonté pour que les frelons retournent à leurs jeunes frelons affamés, a déclaré Mattila.

Les abeilles mellifères appliquent des excréments d’animaux à l’entrée de leurs ruches pour repousser les attaques des frelons géants. (Crédit d’image: Heather Mattila / Wellesley College)

Mais les abeilles mellifères asiatiques ont quelques défenses contre ces prédateurs géants. Ils peuvent dissuader les frelons en leur sifflant dessus ou en se rassemblant en groupe et en agitant de manière menaçante leurs abdomens. Les abeilles peuvent également tuer un frelon collectivement en tant que «boule d’abeille», mobilisant un envahisseur jusqu’à ce qu’il suffoque ou soit cuit à mort par la chaleur corporelle des abeilles. Les abeilles mellifères asiatiques volent aussi très vite – « elles zigzaguent et zaguent partout » – ce qui les aide à éviter d’être capturées par les frelons plus lents, a déclaré Mattila.

Et maintenant, les scientifiques ont découvert une autre défense: la crotte d’animaux.

Des preuves solides

Pour l’étude, Mattila et ses collègues ont observé des ruchers au Vietnam, et sur 67 apiculteurs qui élevaient des abeilles mellifères asiatiques dans des ruches en bois, 94% ont déclaré que la plupart de ces ruches présentaient des taches fécales près de l’entrée.

Les chercheurs ont vu que si une ruche était visitée par des frelons géants, les abeilles répondaient en collectant des morceaux de déchets solides dans les poulaillers et les tas de bouse de mammifères à proximité et en retournant avec les touffes à la ruche. Ils ont ensuite appliqué la bouse en minuscules monticules qu’ils ont façonnés avec leurs mandibules.

La défense de merde était solide. Les ruches avec beaucoup de taches fécales avaient moins de visites de frelons géants, qui ne semblaient pas disposés à mâcher ou à se frotter contre les entrées couvertes de caca. Selon l’étude, les ruches que les abeilles ont ointes de merde n’ont jamais été envahies par des frelons géants.

« La seule fois où nous l’avons vu arriver au point où une colonie s’est enfuie – c’est comme ça que vous l’appelez quand ils abandonnent leur maison – c’est quand nous leur avons vraiment fait du mal pour se défendre et avons ouvert l’entrée pour que les frelons puissent entrer. », A déclaré Mattila. Les abeilles ont alors formé des « boules d’abeilles » qui ont tué certains des envahisseurs, mais finalement les abeilles ont abandonné leur maison parce qu’elles « ne pouvaient pas arrêter l’attaque », a déclaré Mattila.

Des rapports anecdotiques que les chercheurs recueillis au Bhoutan, dans le sud-est de la Chine, au Népal, en Thaïlande et au Vietnam ont décrit des taches fécales sur les ruches; car ces emplacements sont également à portée de V. mandarinia, il est probable que les abeilles utilisent également la défense contre les attaques de masse par des frelons meurtriers, ont écrit les chercheurs.

One Piece manquante du puzzle est l’ingrédient fécal qui dissuade les attaques de frelons géants. Il se pourrait que l’odeur des déchets soit tout simplement très désagréable pour les frelons, ou qu’elle masque l’odeur chimique qu’ils utilisent pour «étiqueter» la ruche pour leurs compagnons de nid, a déclaré Mattila.

« Nous avons encore beaucoup d’idées à explorer – c’est une assez grande question ouverte à ce stade », a-t-elle ajouté.