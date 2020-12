Les 7 meilleurs téléphones Samsung compatibles 5G: guide d’achat

Voulez-vous un mobile Samsung compatible avec la 5G? Dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs modèles de l’entreprise avec cette connectivité.

Lentement, mais avec de bonnes paroles. Donc ils sont atterrissage des réseaux 5G sur le marché de la téléphonie mobile et dans nos vies. La liste des fabricants de téléphones mobiles avec 5G s’allonge progressivement, ce qui facilite l’accès à ce type de terminaux.

Dans cette liste, Samsung ne manque pas, qui a dans son catalogue mobile plusieurs modèles compatibles avec les réseaux de cinquième génération. Si vous recherchez un mobile répondant à ces deux caractéristiques, Samsung et 5G, Dans ce guide, vous pouvez trouver les meilleurs modèles actuellement sur le marché.

Alors nous recommandons les meilleurs téléphones Samsung compatibles avec la 5G et nous vous parlerons de ses spécifications les plus importantes.

Meilleurs téléphones Samsung compatibles avec la 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy Fold2 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Le modèle le moins cher de la série S20 est l’un des meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez acheter en ce moment, et il a également la 5G. Nous parlons de Samsung Galaxy S20 FE, un mobile que nous avons pu analyser pendant quelques semaines et qui nous a laissé totalement amoureux.

En plus de la connectivité 5G, le Galaxy S20 FE dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865, 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne extensible via microSD.

Nous nous tournons vers la batterie pour vous dire que ce terminal a une capacité de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W et charge sans fil de 15 W, étant l’autonomie l’une de ses meilleures sections. En ce qui concerne le système photographique, il dispose de trois caméras arrière – 12 MP (principal), 12 MP (grand angle), 8 MP (téléobjectif) – et une caméra frontale de 32 MP.

Écran, performances, autonomie, photographie et, bien sûr la connectivité 5G, Ce sont les grandes garanties d’un Samsung Galaxy S20 FE qui avait un prix de départ de 699 euros, mais que vous pouvez déjà trouver pour quelque chose de moins, environ 650 euros.

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Un autre membre de la famille Samsung Galaxy S20 que vous pouvez acheter avec la connectivité 5G est le Galaxy S20 Plus, un terminal qui met également en avant un design très confortable, un écran idéal pour le multimédia, un logiciel très complet et une section photographique polyvalente.

Ce Galaxy S20 Plus, dont nous vous avons déjà montré notre analyse, dispose d’un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec Résolution WQHD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouve un processeur Samsung Exynos 990, 8 ou 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible avec une carte microSD.

Les autres aspects à prendre en compte sont qu’il équipe un Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W, chargement sans fil et chargement sans fil inversé, trois caméras à l’arrière -12 MP (principal), 12 MP (grand angle), 64 MP (téléobjectif) – et une caméra frontale de 10 MP.

C’est un excellent terminal, qui peut améliorer certains aspects tels que l’autonomie, mais c’est aussi une bonne option d’achat avec la 5G. Tu peux obtenez le Samsung Galaxy S20 Plus pour environ 800 euros.

Samsung Galaxy Note 20 5G

La famille Galaxy Note compte également plusieurs membres avec 5G, bien que pour ce guide, nous souhaitons mettre en évidence l’existence du Samsung Galaxy Note 20. Disponible en rose, vert et gris, le design est l’un des détails les plus frappants du terminal, car il a une construction exquise.

La partie avant de ce terminal est constituée d’un panneau Super AMOLED 6,7 pouces avec résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Son processeur est un Exynos 990, il dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible par microSD.

Triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 MP, une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W et le stylet S-Pen sont d’autres détails à souligner de ce Galaxy Note 20 qui, nous le répétons, dispose d’une connectivité 5G.

Si le prix initial du terminal était de 949 euros, sa valeur a diminué ces derniers mois.

Samsung Galaxy A90 5G

On se tourne vers la gamme Galaxy A pour vous parler de l’un de ses terminaux avec 5G, le Samsung Galaxy A90 5G. C’est un milieu de gamme qui sent le haut de gamme grâce à son cahier des charges complet. On y voit d’abord un panneau Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +.

Si on rentre à l’intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible grâce à des cartes microSD jusqu’à 512 Go.

La section relative à l’autonomie n’est pas mal non plus, puisque le Galaxy A90 5G dispose d’une batterie de 4500 mAh que vous pouvez charger rapidement grâce à la charge rapide de 25W. Fini avec son système photographique, ce modèle possède trois caméras à l’arrière (capteur principal 48 MP) et une caméra frontale de 32 MP.

Le Samsung Galaxy A90 5G est un terminal que vous pouvez acheter pour environ 450 euros.

Samsung Galaxy A51 5G

Attention, car il est temps de mettre en avant l’un des téléphones Android les plus vendus de 2020, le Samsung Galaxy A51. Le bon rapport qualité / prix est la principale raison du succès de ce modèle, qui est disponible en version 5G.

Il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Exynos 980, 6 Go ou 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne extensible via microSD.

Concernant l’autonomie, le Samsung Galaxy A51 5G intègre un Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 15 W. Si vous êtes préoccupé par les résultats photographiques, sachez que ce modèle dispose de quatre caméras à l’arrière (capteur principal de 48 MP) et d’une caméra frontale de 32 MP.

Ce vaste tableau de spécifications est complété, comme nous l’avons déjà mentionné, avec connectivité 5G. Si vous souhaitez rejoindre la vague de succès du Galaxy A51 avec la 5G, vous pouvez l’acheter pour environ 320 euros.

Samsung Galaxy A42 5G

On continue dans la gamme Galaxy A pour parler d’un autre bon mobile Samsung compatible avec les réseaux 5G, le Galaxy A42. Ce milieu de gamme se distingue, tout d’abord, par un design saisissant avec un arrière avec quatre tons différents qui vont du bleu au gris.

Concernant la façade, le Galaxy A42 5G dispose d’un panneau Super AMOLED 6,6 pouces et résolution Full HD +, avec une petite encoche pour la caméra frontale.

Votre processeur est un Snapdragon 690, avec le modem 5G intégré, qui est livré avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, une grande batterie de 5000 mAh et quatre caméras à l’arrière dirigées par un capteur de 48 MP.

Il a été mis en vente pour 349 euros, mais c’est déjà possible acheter le Galaxy A42 5G à moindre coût.

Samsung Galaxy Fold 2 5G

Nous nous retrouvons avec l’un des mobiles les plus spéciaux de Samsung, le Galaxy Fold 2 5G, la deuxième édition du terminal pliable de l’entreprise.

Si vous voulez un mobile original avec 5G, il vous est difficile de trouver quelque chose de mieux que ce Galaxy Fold 2, avec un écran principal AMOLED dynamique pliable de 7,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur Qualcomm Snapdragon 865+ est celui qui donne vie au mobile pliable Samsung et s’accompagne de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W, Une charge rapide sans fil de 15 W, une charge sans fil réversible Qi et une triple caméra arrière avec capteur principal de 64 MP sont d’autres détails les plus importants de ce Samsung Galaxy Fold 2 5G qui a été mis en vente pour 2 009 euros, mais maintenant vous pouvez acheter pour un prix inférieur sur le site Web de Samsung.

