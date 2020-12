Les 612 ch du GLS 63 en savent-ils un peu? Wheelsandmore a la solution

Avec un V8 biturbo de 4,0 l développant 612 ch et 850 Nm, le Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + est la preuve qu’un SUV de taille XL peut être synonyme de véhicule hautes performances.

Cependant, il semble que certains pensent que ces chiffres ne sont pas suffisants. Et, pour tous ceux qui le pensent, Wheelsandmore a décidé de créer non pas un, pas deux, pas trois mais quatre kits du pouvoir.

En plus de la puissance accrue, la société de tuning a proposé des roues de 24 pouces spécifiques aux SUV allemands avec des pneus 295/30 et 335/30.

Les numéros de transformation

La première, appelée «Étape 1», implique ou l’installation d’un module réglage ou un examen de Logiciel. Dans le premier cas, nous avons 720 ch et 1000 Nm, tandis que dans le second les valeurs sont plus modestes: 710 ch et 950 Nm.

O trousse «Stage 2» comprend des catalyseurs sportifs et des turbos plus gros, tous pour augmenter la puissance à 811 ch et le couple à 1040 Nm, augmentant la vitesse de pointe à 320 km / h.

Si ces chiffres «savent encore un peu», le trousse «Stage 3» comprend de nouveaux turbos avec soupapes d’échappement renforcées qui permettent au V8 de 4,0 litres de délivrer 872 ch et 1150 Nm.

Enfin, dans le trousse Turbocompresseurs modifiés «Stage 4», pompes à carburant hautes performances et Logiciel permis d’atteindre un impressionnant 933 ch et 1150 Nm.

Selon Wheelsandmore, c’est la valeur la plus élevée qu’il était possible de retirer du V8 sans apporter de modifications telles que l’augmentation de la cylindrée ou l’installation de pièces forgées.

Et combien cela coûte-t-il?

Le moyen le plus abordable d’améliorer le Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC +, le trousse «Étape 1» dans le mode de révision de Logiciel, coûte 2577 euros. Vous optez déjà pour «Stage 1» mais avec le module réglage le prix monte à 3282 euros.

O kit « La phase 2 ″ coûte 17 240 euros, la “phase 3” coûte 31 895 euros et la “phase 4” s’élève à 43 102 euros.