Les 6 choses sur Android qui manquent le plus aux utilisateurs qui passent à l’iPhone

Avez-vous pensé à passer à l’iPhone ? C’est ce qui vous manquera le plus, selon la majorité des utilisateurs qui l’ont fait avant vous

Passer d’Android à iPhone, ou vice versa, peut être quelque peu traumatisant au début, surtout si vous n’êtes pas familier avec la plate-forme mobile vers laquelle vous souhaitez accéder. Et, bien que les deux systèmes d’exploitation aient atteint certains parité en termes d’outils et de fonctionnalitésil existe encore des différences importantes entre eux.

À l’époque, nous avons déjà passé en revue certaines choses que tout le monde devrait savoir avant de passer d’Android à iPhone. Maintenant, nous voulons aller plus loin et voir les expériences de ces personnes qui ont déjà fait le saut. Pour cela, nous avons consulté le Sous-reddit « iPhone »où certains utilisateurs disent quels sont les Les fonctionnalités Android qui leur manquent le plus depuis qu’ils ont décidé de passer à l’iPhone.

L’assistant Google

La supériorité de Google Assistant sur Siri semble être l’une des opinions les plus consensuelles parmi les utilisateurs d’iPhone qui utilisaient auparavant Android.

Pendant des années, Google a continué d’améliorer son assistant virtuel avec des fonctionnalités de plus en plus utiles, qui dans de nombreux cas s’intègrent de manière transparente aux propres applications de Google pour en tirer le meilleur parti.

Gestion des notifications

A ce stade, ce n’est pas nouveau la façon dont Android gère les notifications Il est de loin supérieur à iOS. Pratiquement dès le début du système d’exploitation Google, il était possible d’offrir un gestion des notifications simple et intuitivequi a évolué avec chaque nouvelle version d’Android, recevant des ajouts encore plus utiles.

Dans iOS, en revanche, Apple ne semble toujours pas avoir trouvé le moyen de satisfaire tous ses utilisateurs. À tel point qu’avec iOS 16, la manière de gérer les notifications depuis l’écran de verrouillage a été complètement modifiée.

USB-C

Autant Apple insiste pour continuer à utiliser Lightning sur l’iPhone, autant l’USB C finira tôt ou tard par s’imposer parmi les différents appareils de la pomme croquée du fait de la nouvelle réglementation européenne.

Et il semble que une bonne partie des utilisateurs d’iPhone accueilleront le changement à bras ouverts. Beaucoup d’entre eux se plaignent coût élevé des accessoires certifié par Apple, et l’absence de charge rapide sur l’iPhone.

bouton « retour »

Android et iOS ont fait le saut vers navigation gestuelle il y a plusieurs années. Et alors qu’Apple avait initialement une nette supériorité sur Android à cet égard, certains utilisateurs d’iPhone semblent moins satisfaits de la façon dont iOS gère l’action de « retourner ».

La plupart se plaignent manque de cohérence –dans certaines applications iOS, il est possible de revenir en arrière en glissant depuis le côté gauche de l’écran, mais pas dans d’autres–, ce qui n’arrive pas sous Android : si vous voulez revenir en arrière, vous n’avez qu’à glisser d’un des bords de l’écran pour le faire.

Un clavier virtuel supérieur à Apple

Peu de gens s’en souviennent, mais gboardle clavier virtuel de Google, est sorti sur iPhone avant de venir sur Android. Même ainsi, un bon nombre d’utilisateurs d’iOS assurent que la version de Gboard pour Android il est de loin supérieur à n’importe quel clavier existant sur Android, grâce à ses options de personnalisation, ses paramètres et ses outils utiles. Certains se plaignent aussi manque « d’intelligence » du correcteur automatique inclus dans l’iPhone.

Meilleure gestion des spams

Un autre ajout Android qui manque à certains utilisateurs d’iPhone est le capacité du système d’exploitation de Google à filtrer les appels et messages indésirables pas besoin d’applications tierces. Dans le cas des appareils Google Pixel, il existe également d’autres options connexes telles que la possibilité de laisser l’assistant Google répondre aux appels pour vérifier s’ils sont importants ou non.

Ce ne sont là que quelques-uns des aspects d’Android qui manquent aux utilisateurs d’iPhone. Nous avons sélectionné les plus importants, mais il y en a d’autres, comme la possibilité de modifier les applications système par défaut, la possibilité de gérer les fichiers stockés sur l’appareil d’une manière plus efficace, ou la possibilité de changer de navigateur internet au lieu de devoir se contenter d’une version « déguisée » de Safari.

