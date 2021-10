La dernière mise à jour du service de streaming est arrivée Netflix correspondant à la quarantième semaine de l’année, où il n’y a eu aucun changement concernant sa première position par rapport au dernier rapport. Le jeu du calmar continue d’être le plus choisi, mais le nouveau contenu publié il y a quelques jours est déjà dans le prochain Top 5. Découvrez quelles ont été les séries les plus populaires sur la plateforme !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (4-10 octobre 2021)

5- L’affaire Hartung

L’une des grandes surprises de la semaine est ce thriller de Copenhague, capitale du Danemark. Dans une cour de récréation, une jeune femme brutalement assassinée apparaît à qui il manque une main et une grande histoire de mystères se déchaîne que vous ne pouvez pas manquer. Basé sur le premier roman du scénariste primé Søren Sveistrup, qui a été traduit en 28 langues et publié dans 50 pays.

4- Alice au pays des frontières

Bien qu’il ait été créé en décembre 2020, il a fait un retour unique après le succès de The Squid Game. La raison? Le créateur du fureur actuel de K-Drama a avoué que le manga de survie de Haro Aso, qui est maintenant une série Netflix, était l’une de ses principales inspirations. Arisu, un jeune homme au chômage, apathique et obsédé par les jeux vidéo, se retrouve soudain avec ses amis dans une version mystérieusement déserte de Tokyo.

3- Éducation sexuelle

L’émission pour ados tombe dans le classement des plus considérées par les abonnés de la plateforme, contrairement à la semaine dernière où elle occupait la deuxième place. La bonne nouvelle est que trois semaines après le lancement de la saison 3, elle continue d’être l’un des contenus les plus consultés.

2- Les choses à nettoyer

Ce fut l’une des premières fictions à affronter le drame coréen, mais il devra attendre encore sept jours pour savoir s’il peut enfin s’en sortir. Mettant en vedette Margaret Qualley, Maid, comme son nom est en anglais, suit une jeune mère qui trouve un travail de nettoyage de maisons et lutte pour offrir un avenir meilleur à son fils.

1- Le jeu du calmar

Pour la troisième semaine consécutive, depuis sa première le 17 septembre, The Squid Game a une nouvelle fois été le plus regardé par les téléspectateurs du monde entier. Les chiffres continuent de croître et tout mène à la série coréenne qu’elle sera enfin la plus regardée de l’histoire de Netflix, mais pour le savoir, il faudra attendre le rapport officiel de streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂