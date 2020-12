Les 5 personnages les plus populaires d’Apex Legends

Plus tôt cette semaine, Respawn Entertainment a demandé le joueurs demandez-leur de voter sur ce qu’ils pensaient être le personnage « Apex Legends » le plus populaire (en fonction du taux de sélection), avant de révéler classement officiel un jour après.

Le blog Chute des Titans a révélé le top cinq sur 27 novembre. Spectre est en haut des sélections, suivi de Limier et le nouveau venu Horizon. Octane surpris aux fans étant donné son mauvais état actuel dans le jeu, et l’inconditionnel Corde de sécurité de la première saison remplissent le dernier espace.

Les leyends montée et baisse de popularité en raison de la forme actuelle du objectif de la saison, où les buffs et les nerfs sont parmi les personnages, et aussi en raison de la popularité générale des nouveaux personnages, l’utilisation a tendance à s’installer tendances spécifiques toutes les saisons.

La saison 7 est actuellement en cours, mais les fans ont mal répondu à la Modifications effectuées au Battlepass, affirmant que Respawn a gonflé le Exigences XP et de investissement de conditions météorologiques pour l’augmenter et l’argent que les joueurs doivent dépenser dans le jeu pour améliorer la passe.