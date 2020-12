Les 5 meilleurs mobiles à moins de 400 euros à offrir à Noël

Offrez un smartphone cette saison des fêtes, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces appareils.

Un smartphone peut être le meilleur cadeau de Noël. L’année est proche de se terminer et si nous regardons en arrière, nous trouverons une variété d’options intéressantes dans le paysage Android.

Nous vous apportons une sélection 5 smartphones que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 400 euros. Il y en a pour tous les goûts, des puissants POCO F2 Pro au Google Pixel 4a, une référence en matière de logiciel et de photographie.

OnePlus Nord

Ce OnePlus Nord nous présente un panneau AMOLED à rafraîchissement 90 Hz de 6,44 pouces. Fait de verre, vous pouvez le trouver dans une jolie couleur bleue.

OnePlus a opté pour le Qualcomm Snapdragon 765G, un processeur puissant qui n’a pas grand-chose à envier aux meilleures puces. Il est livré avec des versions de 8 Go et 12 Go de RAM. Le terminal chinois a également une triple caméra très similaire au OnePlus 8 et une batterie de 4 115 mAh avec charge rapide.

Écran: AMOLED 6,44 pouces, résolution Full HD + et 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 765G Mémoire RAM: 8 Go et 12 Go

caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 5 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixels Tambours: 4 115 mAh

Xiaomi Mi 10T

Le terminal Xiaomi intègre un écran IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD + qui se distingue par son rafraîchissement à 144 Hz. Il a également un petit trou qui abrite votre caméra frontale.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 865, l’une des puces les plus puissantes présentées par la firme cette année. Il est accompagné d’une version non négligeable de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM. Vous arriverez à la fin de la journée sans problèmes, il dispose d’une batterie remarquable de 5 000 mAh.

Écran: IPS 6,67 pouces, résolution Full HD + et 144 Hz

Qualcomm Snapdragon 865 Mémoire RAM: 6 Go et 8 Go

caméra arrière quad 68 + 13 + 5 + capteur environnemental | Caméra frontale 20 mégapixels Tambours: 5 000 mAh

Samsung Galaxy A51 5G

Le Samsung Galaxy A51 5G intègre un panneau AMOLED de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve le Exynos 980, l’une des puces fabriquées par Samsung lui-même. Vous pouvez le trouver dans une seule version de 6 Go de RAM et 128 Go espace de rangement.

Le Galaxy A51 5G comporte également 4 caméras à l’arrière conduit par un capteur de 48 mégapixels et une batterie de 4500 mAh avec charge rapide. Comme son nom l’indique, nous parlons d’un appareil 5G.

Écran: Super AMOLED 6,5 pouces, résolution Full HD + et 405 DPI

Samsung Exynos 980 Mémoire RAM: 6 Go

caméra arrière quad 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels | Caméra frontale 32 mégapixels Tambours: 4 500 mAh

Google Pixel 4a

Le terminal Google, que nous avons analysé il y a quelque temps, a un panneau OLED de 5,8 pouces et une résolution Full HD +, ce qui se traduit par une densité de 444 pixels par pouce. Votre cerveau est l’une des puces de Qualcomm, en particulier le Snapdragon 730G. Vous n’aurez aucun problème pour profiter du quotidien avec le logiciel fluide et à jour faite par Google.

Les Américains ont seulement ajouté un capteur à l’arrière de votre appareil, mais ne vous laissez pas induire en erreur. L’appareil photo du Pixel 4a est l’un des meilleurs du milieu de gammeSi la photographie est importante pour votre décision, le terminal Google peut être le meilleur achat.

Écran: OLED 5,81 pouces, résolution Full HD + et 444 DPI

Qualcomm Snapdragon 730G Mémoire RAM: 6 Go et 8 Go

Caméra arrière 12 mégapixels | Caméra frontale 8 mégapixels Tambours: 3 140 mAh

POCO F2 Pro

Il POCO F2 Pro arrive à côté de un écran AMOLED de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Il a un design vraiment sympa, avec une façade entièrement occupée par le panneau. La caméra, cachée dans un système apparaitre.

Il intègre également l’un des processeurs les plus puissants, le Qualcomm Snapdragon 865. Vous le trouverez à côté des versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM et vous pourrez lui réclamer le maximum, même les jeux les plus puissants se déplacent sans aucun problème grâce à la puce de la firme nord-américaine. Ce POCO F2 Pro bénéficie également d’un caméra arrière quad et une Batterie de 4700 mAh.

Écran: AMOLED 6,67 pouces, résolution Full HD + et 395 DPI

Qualcomm Snapdragon 865 Mémoire RAM: 6 Go et 8 Go

caméra arrière quad 64 + 13 + 2 + 5 mégapixels | Caméra frontale 20 mégapixels Tambours: 4 700 mAh

