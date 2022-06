Les 3 séries les plus vues sur HBO Max la semaine dernière (20-26 juin)

hbo max

HBO Max maintient un catalogue intéressant de séries qui se battent pour être le contenu avec le plus grand nombre de vues chaque semaine. Attention!

©IMDBTu frappes à ma porte

hbo max est l’une des plateformes les mieux préparées pour ce que nous appelons La guerre du streaming où les différentes alternatives peinent à établir l’offre de leurs catalogues comme la favorite dans un marché qui ne cesse de croître mais en même temps il peut être difficile d’ajouter de nouveaux abonnés en raison de la forte concurrence représentée par tant de possibilités disponibles.

Actuellement deux séries de hbo max ils se battent chaque semaine pour devenir les plus regardés de la plateforme et ils ne semblent pas vouloir descendre du Top 3 que l’on aime mettre en avant dans Spoiler. Cependant, la semaine 25 a eu une nouvelle entrée surprise sur le podium de ce service qui compte parmi ses contenus la marqueDC Comics, Game of Thrones et des comédies comme copains Oui La théorie du Big Bang.

+La série la plus regardée cette semaine sur HBO Max

.3. Tu frappes à ma porte

Reliant tous ses espoirs dans sa vie au résultat de ses études, Eda se retrouve face à face avec Serkan Bolat, qui a annulé sans le savoir sa bourse à l’étranger et la fait rester en tant que diplômée du secondaire. Serkan Bolat propose de rendre sa bourse à Eda si elle prétend être fiancée avec lui pendant deux mois. Ils entameront une relation amoureuse passionnée mais difficile.

.deux. copains

Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross sont synonymes de rires garantis et c’est pourquoi ils ne se démoderont jamais. Ces amis vivent à New York et traversent leur vie en s’accompagnant dans des situations aussi changeantes que les romances, les succès et les échecs professionnels, ainsi que tout ce qu’ils peuvent vivre dans cette sitcom qui a conquis le public mondial.

.1. L’escalier

Le regard repose sur un romancier policier et père de famille accusé d’avoir battu à mort sa femme, retrouvée morte au pied d’un escalier de leur maison. Une histoire glaçante qui ne cesse d’étonner ! Une exploration de la vie de Michael Peterson, de sa famille élargie de Caroline du Nord et de la mort dans des circonstances suspectes de sa femme, Kathleen Peterson.

