Les 3 meilleures collaborations de Future & Lil Uzi Vert avant « Pluto x Baby Pluto »

Après six mois d’attente, Future et Lil Uzi Vert abandonnent enfin leur album collaboratif tant attendu, qui peut ou non s’appeler Pluton x Bébé Pluton, demain. Je sais je sais, nous l’avons (littéralement) déjà dit, mais cette fois-ci, cela semble vraiment être vrai. Même avec Futur faisant référence au vendredi 13 comme le «trentième». Il existe des preuves concrètes que la bande collab tombera demain, grâce à un clip vidéo réalisé par Hype Williams dans Ventre– style esque, où Future et Uzi discutent de la route vers une autre planète, Pluton, parce que «le monde entier», dit Future, avant d’ajouter qu’il essayait de nous avertir. Cela étant dit, nous ne le saurons pas avec certitude à 100% tant que l’horloge ne sonnera pas à minuit, et qu’il y aura (ou non) une mixtape en plein essor sur les DSP.

La route vers Pluton x Bébé Pluton a été longue et sinueuse. Les deux artistes ne sont pas inconnus, ils ont collaboré plus d’une poignée de fois dans le passé, et Future a un penchant pour l’album de collaboration: sa liste ne cesse de s’allonger, avec Uzi Vert seulement le dernier aux côtés de Juice WRLD, Drake, Young Thug, Zaytoven, Metro Boomin. Uzi, pour sa part, s’est aventuré dans la voie de la collaboration lorsqu’il a sorti son 1017 contre le monde avec Gucci Mane en 2016. Pourtant, le projet ne se distingue pas comme quelque chose de particulièrement spécial, surtout lorsqu’il est classé aux côtés des sorties solo d’Uzi. Ainsi, ce territoire n’est pas souvent emprunté par Uzi, surtout compte tenu de la nature insaisissable du rappeur lorsqu’il s’agit de sortir de la musique en général – rappelez-vous combien de temps il a fallu pour recevoir Atake éternel? Et puis, tout d’un coup, Uzi a doublé avec LUV Vs. Le monde 2, son caractère sporadique culminant dans un tout nouvel album seulement 7 jours après le deuxième album studio tant attendu.

Avec un temps d’attente de trois ans entre les albums, les fans étaient à juste titre prudents lorsqu’ils approchaient de la nouvelle d’un album commun Future x Uzi. Pourtant, peut-être que l’incitation du grand frère Pluton et son éthique de travail incessante et implacable ont aidé à repousser Baby Pluto en studio pour faire cet effort. Ou peut-être est-ce un simple catalogue de chansons restantes, celles qui ont été reléguées dans la salle de montage du studio au moment où leurs précédentes collaborations ont été créées. Quoi qu’il en soit, les fans le mangeront.

Cependant, si nous pouvons espérer une chose, nous espérons entendre plus de collaborations des deux stars du rap comme celles énumérées ci-dessous. Ces collaborations fraîches, mélodiques et carrément woozy résument ce qui rend leur chimie si magique.

Sept millions

Commençons par le début. «Seven Million» est sorti en 2016, alors que le nom d’Uzi gagnait en reconnaissance grâce aux mixtapes précédentes Luv est la rage et Lil Uzi Vert contre. Le monde. Le ruban LUV parfait arrivé peu de temps après, c’était une période passionnante pour être Uzi (et pour être un fan d’Uzi). Uzi n’était pas très fan de fonctionnalités à ce stade, il n’en avait qu’une poignée éparpillée sur tous ces premiers projets, Future aidant à compléter la liste des chansons de l’album « Seven Million ».

Avec la production de Nard & B, XL et Don Cannon, ce rythme est un étrange pays des merveilles mécaniques. Il se sent à la fois robotique et mélodique, la voix rauque de Future sur le crochet ne faisant qu’ajouter au sentiment. Et le sujet est celui que nous attendons à la fois et en qui nous faisons confiance de Future et d’Uzi – s’ils savent comment faire quelque chose de très bien, c’est le flex, qu’il soit subtil ou agressif, ils ont maîtrisé la mise en valeur de leur richesse. Bien que Future soit tenu de s’acquitter de ses tâches, cela ne vise pas à discréditer sa contribution. Le refrain est aussi important que les couplets pour compléter le potentiel de relecture de cette chanson et montrer comment ces deux rappeurs s’équilibrent. Future est un maître du crochet ici, offrant très peu d’invention à ses rimes au goutte-à-goutte, reposant sur une formule éprouvée. Pendant ce temps, Uzi est en mode chant, portant les couplets avec une touche d’excentricité, laissant l’auditeur deviner dans quelle direction ira sa voix. S’ils s’en tiennent à une formule similaire sur le nouvel album, il y aura forcément banger après banger.

Wassup

« Wassup » est l’une des collaborations les plus récentes du duo, arrivant dans la foulée de Atake éternel dans le cadre de l’édition deluxe d’Uzi, un tout nouvel album pour ainsi dire, intitulé LUV Vs. le monde 2. Le disque permet d’inverser les tâches contrairement à « Seven Million », avec Uzi manipulant le crochet et le pré-refrain, et Future sautant pour un couplet. «Wassup» propose quelque chose d’un peu plus subtil que «Seven Million», un peu plus angélique si vous voulez. Le rythme vient de Pierre Bourne et se sent léger et aérien, avec Uzi glissant dessus quand il chante «Wasssssuppppppp». Fidèles à leur forme, les deux rappent qu’ils viennent de l’espace, faisant clairement rebondir leurs paroles l’une sur l’autre, que ce soit de manière organique ou planifiée. Au-delà de la mise en miroir des paroles, Future nous donne également une double prise avec son interprétation du flux d’Uzi dans son propre couplet. C’est le type de synergie que vous aimez voir chez les collaborateurs, cela parle de quelque chose de plus profond qu’un bref échange d’e-mails, un montant en dollars a chuté et un verset reçu dix jours plus tard.

Au-delà de cela, nous espérons simplement voir plus d’énergie «Wassup» sur leur bande collab. Des charlestons bégayants et des touches aiguës pour compenser leur attitude sombre, tout en conservant une certaine légèreté pour nous donner une ambiance de bien-être général.

Au dessus de votre tête

Nous terminons cette brève liste avec «Over Your Head», en se déplaçant dans l’ordre chronologique, cela sert de collaboration la plus récente du couple (aux côtés de «Patek» qui ne figure clairement pas sur cette liste). « Over Your Head » peut très bien être l’indicateur le plus proche du type de son à attendre sur l’album, car il est arrivé entièrement formé en tant que collaboration Uzi x Future (mais qu’est-ce qui vous fait de la susdite-mais-mieux-oubliée «Patek» dans ce cas? Avons-nous besoin de plus de «Patek»?).

«Over Your Head» est l’intersection parfaite de «Wassup» et «Seven Million». La production de D. Hill a une allure légère, mais elle a toujours ce rythme fervent, comme si nous étions en constante rattrapage. Dans sa brièveté, Uzi gère le crochet, prenant une page du livre de Future quand il se moque: «Elle continue d’essayer de m’envoyer un texto, laisse ses messages en lecture / En lecture, laisse-les en lecture / Fuck it off et finit avec ton meilleur ami à la place. Et entre les refrains, les deux rappeurs parlent de manière poétique de l’étendue de leur richesse, avec Future cliquetis: «J’achète des boîtes et j’achète des seins / J’achète des bottes comme Christian Loubs / Échangez-le avec votre fille blanche, à peine neuve. «

C’est vraiment agréable de voir Future glisser vers la fin du disque pour rejoindre Uzi dans l’effort de refrain final, cependant, s’il y a une avenue qui serait intéressante à voir ces deux-là explorer, ce serait un peu le dos – et -depuis dans un verset.

Faites-nous savoir quelles sont vos attentes pour le nouvel album de Pluto x Baby Pluto et vos collaborations préférées des deux artistes dans les commentaires.