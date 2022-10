Les 3 films Netflix qui ont été un échec retentissant cette année

Netflix

Netflix a eu d’excellentes sorties en 2022, mais il a trois films qui ont été un échec retentissant. Rencontre-les.

©IMDBAna de Armas en blonde

Bien que 2022 ait été une excellente année pour Netflix en termes de premières, il a également eu certains défauts. Car, dans le monde du streaming et de l’industrie audiovisuelle, tout ce qui brille n’est pas toujours or. A tel point que ces derniers mois certaines pertes ont été constatées par le géant du streaming, mais pas seulement en fonction des abonnés, mais aussi dans ses créations.

En fait, il y a trois films qui ont généré le plus d’attentes parmi les fans de Netflix, mais cela a fini par décevoir. Eh bien, ce sont des bandes qui promettaient un grand succès et une énorme émotion, mais ce n’était pas tout à fait ça. La grande preuve en est leur nombre. Découvrez quels ont été les trois plus gros échecs de l’entreprise jusqu’à présent en 2022.

Les 3 films Netflix qui ont été un échec retentissant en 2022 :

1. Grande fille 2 :

En février de cette 2022, Netflix a publié la suite de Grande fille mettant en vedette, encore une fois, par Ava Michelle. Cette comédie dramatique pour adolescents a attiré un certain nombre de téléspectateurs dans sa première partie, mais dans la seconde, elle n’a pas eu autant de succès.

En effet, selon les chiffres, il a ajouté un total de 50 millions de vues au cours de ses trois premières semaines, mais il a ensuite diminué. En fait, c’est pourquoi il n’a pas réussi à entrer dans le TOP 10 des plus regardés ni dans l’histoire du géant du streaming ni dans le classement du mois de février.

2. 365 : ce jour-là :

La suite de 365 DNI ce fut un échec complet. Malgré le fait que de nombreux fans l’attendaient avec impatience en raison de la fin captivante et surprenante du premier, cela n’a finalement pas complètement plu aux téléspectateurs. C’est parce qu’il n’avait pas le même niveau de drame et d’émotion que le premier. Eh bien, il lui manquait une touche spéciale : l’excès sexuel.

La grande preuve de son échec est qu’à partir de la deuxième semaine de sa première ses statistiques ont chuté de 60% par rapport à la première. Et, en fait, il ne pouvait plus remonter.

3. Blonde :

Le film basé sur la vie de Marilyn Monroe était l’une des dernières sorties de Netflix, mais ce fut un flop complet. Depuis la sortie du premier aperçu, il a été supposé que la bande n’allait pas être pleinement acceptée car elle n’a pas attiré les téléspectateurs.

Et c’est ainsi que ses derniers chiffres l’ont révélé. Dans la première semaine Blond totalise 37,34 millions d’heures de visionnage. Puis, dans le second, il a ajouté un total de 17,41 millions d’heures jouées dans le monde. Ces chiffres sont sans aucun doute inférieurs à ceux attendus pour Netflix et aucun de ses films. De plus, au total, le long métrage a ajouté 54,77 millions d’heures vues en 12 jours.

