Les 2 pays bloqués pour Apple et où Xiaomi et Samsung balayent

Bien que dans de nombreux pays, les iPhones enregistrent des ventes, il y a encore des rebelles.

Il ne fait aucun doute qu’Apple est l’une des marques qui vend le plus de téléphones au monde. Avec chaque année qui passe Les iPhones renforcent leur hégémonie, avec son modèle de base étant le smartphone le plus vendu dans de plus en plus de pays occidentaux.

En fait, dans des pays comme États-Unis ou Canada ses utilisateurs ne veulent porter que les téléphones avec la pomme mordue au dos dans leur poche.

Cependant, il y a deux pays où Apple est étouffé par les ventes. Deux pays qui ne veulent rien savoir sur les pommes à moitié mangées et dans lesquels d’autres marques comme Xiaomi ou Samsung balayent. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont?

Ces deux pays passent complètement Apple

Une étude réalisée par Counterpoint, un cabinet d’analystes de marché de premier plan, révèle que même aujourd’hui, il y a encore des pays dans lesquels Apple ne peut pas démarrer et dans laquelle d’autres marques telles que Xiaomi ou Samsung balaient complètement.

L’un de ces pays est l’Inde, et c’est Sur le deuxième marché du monde, les iPhones brillent par leur absence et c’est Xiaomi qui règne en maître. Le Redmi Note 8 a une part de marché de 14% suivi par le Redmi 8 et le Redmi Note 9 Pro. En quatrième position se trouvent le Redmi 8A et en cinquième le Redmi Note 8 Pro. Comme nous pouvons le voir, il n’y a pas beaucoup de variété de marques.

Le deuxième pays est la Corée du Sud, patrie de Samsung. Comment pourrait-il en être autrement, c’est cette marque qui occupe toutes les meilleures ventes. En première position le Galaxy A90, suivi du Galaxy S20 Plus avec une part de marché de 10%, dont vous pouvez consulter l’analyse dans le lien suivant. En troisième position, le S20 normal suivi du Galaxy A50 en quatrième et du A10e en cinquième.

En résumé, Apple a du mal dans les pays en développement où un terminal avec le prix de l’iPhone l’aura toujours brut et dans des pays comme la Corée du Sud ou même la Chine, où marques étrangères, comme Samsung dans le cas de la Corée et OPPO ou Huawei dans le cas de la Chine, simplement dévaster.

