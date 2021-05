Les 15 premières minutes de l’Armée des morts seront débloquées lors de l’événement de diffusion en direct interactif

Netflix accueillera un événement mondial en direct le jeudi 13 mai, permettant aux fans de regarder les 15 premières minutes de Zack Snyder. Armée des morts avant sa sortie officielle. Prévu pour la première dans des salles limitées le vendredi 14 mai, avec une sortie en streaming sur Netflix à suivre le vendredi 21 mai Armée des morts est l’un des films les plus attendus de l’année. Regarder seulement les 15 premières minutes peut être une allumeuse, mais c’est aussi plus que suffisamment d’images pour que les fans sachent si cet hybride de film de zombies / braquage est pour eux.

L’événement interactif en direct comprendra des apparitions spéciales du réalisateur Zack Snyder et met en vedette Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Tig Notaro et plus encore. Selon le communiqué de presse, le public aura une fenêtre de 32 heures pour « regarder le début inoubliable de Armée des morts sur la chaîne YouTube Netflix, le même temps que Scott Ward (Dave Bautista) et son équipe doivent s’introduire dans Las Vegas infestée de zombies pour récupérer les 200 millions de dollars assis dans un coffre-fort sous le Strip avant que la ville ne soit bombardée. «

Les débuts en tant que réalisateur de Zack Snyder ont eu lieu en 2004 Aube des morts refaire. Il a eu l’envie de faire un autre film de zombies depuis, et Armée des morts est en gestation depuis des années. Ce n’est que lorsque Netflix a vu le potentiel du projet qu’il a finalement eu la possibilité de le concrétiser. À la fois film de zombies et thriller d’action, le film suit un groupe de mercenaires effectuant un braquage dans un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies.

Dave Bautista dirige le casting de Armée des morts, un rôle qu’il a renoncé à jouer dans un film de James Gunn. À l’origine, Bautista a joué un rôle dans Gunn’s La brigade suicide quand l’offre de star dans Armée des morts est venu avec. Dans une récente interview avec Digital Spy, Bautista a expliqué comment il s’était retiré de La brigade suicide car il ne pouvait pas laisser passer l’occasion de travailler avec Snyder – et dans un film de zombies pour Netflix pour démarrer.

« J’ai eu La brigade suicide où j’ai recommencé à travailler avec mon garçon, même si c’est un rôle plus petit, et puis j’ai eu Armée des morts sur lequel je travaille avec Zack, je parviens à construire une relation avec Netflix, j’ai un rôle principal dans un grand film – et je suis payé beaucoup plus d’argent « , a expliqué Bautista. » J’ai dû appeler James, et je lui a dit: « Cela me brise le cœur, car en tant qu’ami, je veux être là avec vous, mais professionnellement, c’est la bonne décision pour moi. » Il a dit: «Je comprends complètement. Je suis fier de toi que tu sois même dans cette position. ‘ »

Les fans pourront «déverrouiller le coffre-fort» et accéder aux images lorsque l’interactivité Armée des morts L’événement livestream est diffusé sur Youttube le jeudi 13 mai à 13 h HE (10 h HP). Il sera alors disponible pour regarder pendant une fenêtre de 32 heures avant de retourner dans le coffre-fort. Le film sera diffusé dans des salles limitées le 14 mai et commencera à être diffusé le 21 mai. Vous devrez regarder l’événement en direct sur la chaîne YouTube Netflix.

Sujets: Army of the Dead, Netflix, Streaming