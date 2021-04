Les 13 meilleurs films de super-héros avant que l’univers Marvel ne change tout

Compte tenu du panorama, on pourrait penser que le cinéma de super-héros a commencé avec le MCU, avec ‘Avengers’ (et ce petit préambule qui est ‘Iron Man’) balayant le box-office et préparant le terrain sur la façon de faire un film de super personnes en collants. Et cela avant cela, un autre trio de superproductions, les films Batman de Christopher Nolan, ont conditionné le ton et l’esthétique de tout cinéma basé sur l’univers DC, jusqu’à l’arrivée de la tournure reconnaissante de ‘Aquaman’ et ‘Shazam!!’ et avant cette étrange parenthèse que «Justice League» et sa version Snyder ont supposée. Et il semble que de tout ce qui orbite autour des deux galaxies ait été des parodies, des expériences et du cinéma de super-héros de faible intensité.

Et ce n’est pas tout à fait vrai. En fait, le MCU a imposé une façon de visualiser les super-héros qui font quand un bijou comme ‘Spider-Man: Un nouvel univers’ apparaît, qui perturbe tous les concepts que nous avions sur le genre et les reconstruit d’une manière radicalement nouvelle, disons rappelez-vous brièvement que nous avons regardé des films de super-héros toute notre vie. La plupart en dehors de l’univers cinématique Marvel. Et beaucoup d’entre eux, tout aussi ou plus méritoires. Peut-être moins spectaculaire, certainement moins au box-office, peut-être avec moins d’avalanche de marchandisage… mais digne d’être rappelé ** néanmoins.

Nous nous sommes mis au travail pour montrer que tous les super-héros à l’écran n’ont pas été inventés par le MCU. Ce sont quelques-uns des meilleurs films de super-héros que le cinéma nous a donnés avant l’avalanche de Marvel.

‘Batman’ (1966)

Il semble incroyable qu’un héros à la renommée de Batman sombre et dramatique ait à son actif trois des meilleures comédies basées sur un super-héros de bande dessinée de tous les temps: le magnifique et toujours défendable ‘Batman and Robin’, le très méta ‘Batman: The LEGO Movie’ et cette version long-métrage de l’incarnation camp télévision du Bat Man. Conscient de son ridicule et débordant de moments de gloire, tous les tics de la série sont là, plus quelques-uns qui ont à juste titre passé l’Olympe de l’humour masqué, comme le répulsif anti-requin ou le superbe bâillon de la bombe.

«Superman» (1978)

Bien qu’aujourd’hui il soit facile de saper ses mérites, « Superman » regorge de jalons: c’est le premier blockbuster qui adapte officiellement une bande dessinée du genre, avec des acteurs de premier ordre et des effets et des médias accablants. C’est devenu un phénomène de masse qui n’a plus été égalé, même pas par Marvel.. Et il a transformé la structure de son histoire d’origine en un canon dont même aujourd’hui les productions modernes craignent de s’écarter. Avec un équilibre unique et très approprié entre l’humour camp, tragédie pour tous les publics et action fluide, «Superman» reste aujourd’hui un véritable festival de couleurs et de fantaisie.

‘Le vengeur toxique’ (1984)

L’une des parodies les plus terrifiantes et grotesques du phénomène des super-héros est venue avec ce mutant du New Jersey qui tombe dans un baril de déchets radioactifs et, vêtu d’un tutu et armé d’une serpillière, fait le tour de la ville en faisant des erreurs. Ce qui est une version mi-lysergique de «Carrie» et mi-histoire d’origine d’un super-vilain de Batman est devenu le film le plus emblématique de l’indescriptible société de production Troma Films. Curieusement, le héros a fini par jouer dans quelque chose de si typique d’une bande dessinée Marvel – mais si inapproprié pour un personnage du Troma – car il s’agit d’une série de dessins animés pour enfants avec un message environnemental. Il avait plusieurs suites (plus une supplémentaire dans le portefeuille) et croisements avec d’autres héros de la maison comme le sergent Kabukiman, dans le plus pur style comique.

‘Darkman’ (1990)

L’un des films de super-héros les plus mémorables des années 1990 alors naissantes, doté d’un sentiment d’émerveillement absolument inégalé par aucun autre affichage du genre. Incomparable même avec le propre travail de Sam Raimi, qui reviendrait aux super-héros avec la trilogie Spider-Man, plus spectaculaire, réussie et froide. Dans ‘Darkman’, Raimi a combiné les super-héros urbains et vengeurs avec les monstres tragiques d’Universal, et le résultat était un opéra de super-héros fébrile. et avec un trio de premier plan (Liam Neeson, Frances McDormand et Larry Drake comme méchant) anthologique.

‘Batman: masque du fantôme’ (1993)

Le meilleur film Batman de tous les temps devait être basé, évidemment, sur l’inoubliable série animée des années 90, qui avec son esthétique raffinée et son assimilation des constantes du Bat Man est devenu l’adaptation parfaite de l’icône DC. Nous avons ici un méchant créé pour l’occasion, mais aussi un Joker qui suscite des dilemmes moraux plus directs et avec moins d’agitation que ceux de Heath Ledger. Visuellement captivant et thématiquement complexe, mais aussi très drôle et attentif à l’essence de la fiction de super-héros.

‘Le corbeau’ (1994)

Avec le Batman cinématographique sur la crête de la popularité, ce pseudo-super-héros basé sur la bande dessinée sous la terre il emprunte des éléments à la fois aux conventions du genre (pouvoirs surhumains, capacité de se battre, volonté de tout résoudre à coups, l’imperméable comme cape à chulele) et aux films de vengeance, dont il tire son intrigue. Qui sait si le film aurait eu le même impact si le prometteur Brandon Lee n’était pas décédé dans des circonstances inhabituelles, mais la vérité est que le résultat est très beau, une exhibition de pop gothique avec une bande-son géniale et très endogame, dans un mélange de super-héroïsme, d’horreur post-Burton et d’esthétique vidéo pour les méchants qui ne les laissent pas jouer dans la rue jusqu’à tard.

‘Batman pour toujours’ (1995)

L’un des trois premiers films de Batman aurait pu être ici, mais nous nous en tenons à celui-ci car « Batman Returns » est plus un film de Tim Burton qu’un film de Bat Man, et le premier épisode, malgré ses découvertes et son importance historique, est très rigide comme une aventure de super-héros. ‘Batman Forever’ est une merveilleuse somme de tout ce qui devrait être une adaptation colorée et pour tous les publics du héros de DC, avec des méchants très toniques interprété par des acteurs de premier ordre, un Val Kilmer à succès dans le rôle de Bruce Wayne, et des tonnes d’action, de poursuites et gadgets. Un peu encombrant, peut-être, mais comme superproduction La fantaisie sans prétention et de super-héros sans drame excessif est sans égal.

‘Lame’ (1998)

Dissiper le fiasco commercial de ‘Batman et Robin’, deux ans avant ‘X-Men’ (et un avant un autre film de super-héros camouflé, ‘The Matrix’), « Blade » est la véritable charnière entre le cinéma de super-héros chaotique des années 80 et 90 et une nouvelle ère de superproductions et d’adaptations de plus en plus fidèles aux bandes dessinées. Il est parti d’un matériau source qui aurait pu donner lieu à une parodie, étant un produit de son temps (décadent Hammerian Dracula + seventies blaxploitation), mais il a réussi en se prenant très au sérieux. Wesley Snipes est dévastateur frais, les séquences gore et d’arts martiaux sont extraordinaires et les airs de bandes dessinées tonitruants et bruyants gardent un film hilarant au sommet, ce qui générerait une suite intéressante à Guillermo del Toro et un troisième opus bourdonnant.

‘X-Men 2’ (2000)

Bien que les meilleures productions des mutants de Fox (‘X-Men: First Class’, ‘Logan’ et ‘Deadpool’) aient été publiées alors que le MCU était déjà en cours, il y a des points d’intérêt incontestables dans les tranches précédentes. Pour commencer, ce sont eux qui ont ouvert la voie à l’explosion de super-héros que nous vivons maintenant. Dans ‘X-Men 2’, après un départ hésitant pour la franchise, nous voyons un groupe empathique et avec de nombreux moments de brillance individuelle. Il y a des méchants énervés et charismatiques (ce Magneto qui est toujours parmi les meilleurs des épisodes de Bryan Singer), des moments de brillance comme l’extraordinaire présentation de Nightcrawler, des métaphores à succès et des clins d’œil pour les fans, comme l’apparition de Colossus. Sans ‘X-Men 2’, le MCU serait très différent, mais la vérité est que près de vingt ans plus tard, cette suite maintient toujours parfaitement le type.

‘Le protégé’ (2000)

Juste au moment où le cinéma de super-héros tel que nous l’entendons aujourd’hui s’étendait avec quelques film à grand succès étés, M. Night Shyamalan faisait déjà l’une des meilleures réflexions sur le genre que le cinéma a données. Il a intelligemment adapté les clichés de super-héros à un style calme et réaliste (l’uniforme, l’histoire d’origine, l’identité secrète, le lien entre héros et méchant), avec sophistication mais sans avoir besoin d’être trop intelligent, de sorte que – contrairement à «Glass», également génial mais d’une autre manière – il peut être parfaitement apprécié par les fans et par ceux qui ne le sont pas. Une merveille qui explique parfaitement, par-dessus tout, pourquoi on aime tant les fantasmes de super-héros.

‘Spider-Man 2’ (2004)

Comme nous l’avons vu, les secondes parties des franchises de super-héros sont généralement les meilleures (ou parmi les meilleures). Le cas du Spider-Man est l’un des plus clairs: cette suite est le plus équilibré entre les drames quotidiens de Peter Parker (ici avec une excellente partie romantique avec Mary Jane) et l’action explosive, dans cette affaire contre le meilleur méchant de la franchise, le docteur Octopus qui est amené à la vie par un inquiétant mais humain Alfred Molina. Le combat dans le train est la meilleure scène d’action de la série et certaines séquences presque typiques des films d’horreur reprennent Sam Raimi lui-même de «Darkman».

‘Les Indestructibles’ (2004)

Dans un moment de créativité fébrile de super-héros, « Les Indestructibles » se sont rebellés comme une expérience des plus réussies qui combinait la parodie du genre avec une créativité et une inventivité écrasantes qui a mis en place ce film Pixar toujours plein d’esprit et vibrant (Brad Bird était tout juste sorti de «The Iron Giant» nul autre que) comme un film de super-héros très remarquable. L’inspiration dans la philosophie Marvel en général et dans les Fantastic Four en particulier était très claire, mais aussi, Bird a tout truffé avec de magnifiques secondaires (Edna est une trouvaille) et une superbe exploitation des possibilités des pouvoirs fugitifs. Parfait pour un programme double avec l’esthétique moins réussi, mais aussi très puissant sur le plan conceptuel ‘Megamind’.

‘Le chevalier noir’ (2008)

Même si Les films de Christopher Nolan avec Batman comme protagoniste ne sont pas parfaits, son influence a été aussi incontestable qu’elle est involontairement mauvaise (À cause de lui, DC a passé une décennie coincé dans des héros maigres et des ruelles pluvieuses – même Superman!). De la trilogie, nous avons sauvé le plus estimable, le second d’entre eux, loin de la voyance inutile du premier ou du délire involontairement humoristique du troisième. Grâce à la splendide composition de Heath Ledger en tant que Joker et à des idées de scénario et de mise en scène audacieuses, cette aventure de Batman entre dans les annales des films de super-héros Marvel pré-avalanche.