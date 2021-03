Les 10 séries Netflix les plus regardées dans le monde en février 2021

Le deuxième mois de l’année s’est terminé et nous avons commencé à voyager les premières heures de mars, où les lancements de nouvelles séries et films nous attendent en



Netflix



. Le service de streaming était encore une fois l’un des plus populaires au monde et dans Spoiler nous vous apportons



la liste des 10 séries préférées d’utilisateurs dans le monde en février 2021, selon FlixPatrol.



En janvier, c’était



«Bridgerton»



qui a mené le Top 10 et fait à nouveau partie des plus choisis par les abonnés du monde entier, ainsi que



‘Lupin’



, qui dit à nouveau présent. De plus, on trouve de nouvelles productions telles que



« Derrière ses yeux » et « La danse des lucioles »



.

+ Top 10 des séries Netflix les plus vues dans le monde en février 2021:



1

LA DANSE DES LUCIOLES

Date de sortie:



3 mars Créateur:



Maggie Friedman Protagonistes:



Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson, Beat Garrett Terrain:



Pendant des décennies, les meilleurs amis d’enfance Kate et Tully ont résisté aux tempêtes de la vie ensemble, jusqu’à ce qu’une trahison menace de les briser pour toujours. deux

BRIDGERTON

Date de sortie:



25 décembre 2020 Créateur:



Chris Van Dusen Protagonistes:



Régé Jean-Page, Phoebe Dynevor, Claudia Jessia, Jonathan Bailey Terrain:



Il raconte l’incroyable histoire de la famille Bridgerton, pleine de luxe, de richesse, de convoitise et de trahison, en Angleterre à l’époque de la Régence. 3

LUPIN

Date de sortie:



8 janvier Créateur:



George Cay Protagonistes:



Omar Sy, Vincent Londez et Ludivine Sagnier Terrain:



Il raconte l’histoire d’Assane Diop, un voleur brillant et classe qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour venger la mort de son père. 4

DERRIÈRE SES YEUX

Date de sortie:



17 février Créateur:



Seve Lightfoot Protagonistes:



Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman et Robert Aramayo Terrain:



Une mère célibataire entre dans un monde de manipulations méchantes lorsqu’elle entame une liaison avec son chef psychiatre et se lie d’amitié secrètement avec son épouse énigmatique. 5

SCÈNE DE CRIME: DISPARITION À L’HÔTEL CECIL

Date de sortie:



10 février Créateur:



Joe Berlinger Protagonistes:



Judy ho Terrain:



Le célèbre hôtel Cecil devient infamie lorsque l’invitée Elisa Lam disparaît. Par le créateur de The Ted Bundy Tapes, une plongée dans les lieux les plus sombres du crime. 6

SNOWPIERCER

Date de sortie:



25 janvier (deuxième saison) Créateur:



Josh Friedman et Graeme Manson Protagonistes:



Jennifer Connelly, Daveed Diggs et Mickey Summer Terrain:



Le 25 janvier, le premier épisode de la deuxième saison a été diffusé simultanément sur TNT et Netflix. Un nouvel épisode de cette histoire choquante est diffusé tous les lundis qui suit les passagers du Snowpiecer après l’arrivée de M. Wilford. 7

DESTINATION: LA WINX SAGA

Date de sortie:



22 janvier Créateur:



Brian Young Protagonistes:



Abigail Cowen, Hanna Van Der Westhuysen et Precious Mustapha Terrain:



Une adaptation en direct de la série animée classique de Nickelodeon, Winx Club. Suivez l’histoire de Bloom alors qu’elle s’adapte à la vie d’un autre monde en essayant de contrôler ses pouvoirs magiques. 8

RIVERDALE

Date de sortie:



2017 Créateur:



Katy Keene Protagonistes:



KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhart et Madelaine Petsh Terrain:



Située dans le présent, la série offre une vision audacieuse et subversive d’Archie, Betty, Veronica et leurs amis, explorant la surréalité de la vie des petites villes, l’obscurité et l’étrangeté qui bouillonnent sous la façade saine de Riverdale. 9

TRIBES D’EUROPE

Date de sortie:



19 février Créateur:



Philip Koch, Jana Burbach et Benjamin Seiler Protagonistes:



Emilio Sakraya, Henriette Confurius, David Ali Rashed et Oliver Masucci Terrain:



En 2070, trois frères ont entrepris de changer le sort de l’Europe après qu’une catastrophe mondiale l’ait fracturée en d’innombrables micro-États en lice pour la domination. dix

NOUVEL AMSTERDAM

Date de sortie:



2018 Créateur:



David Schulner Protagonistes:



Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupan Kher et Tyler Labine Terrain:



Drame médical se déroulant dans le plus ancien hôpital public des États-Unis, l’hôpital Bellevue. Ce professionnel essaie de briser les barrières posées par la bureaucratie pour l’hôpital, ainsi que de fournir les meilleurs soins médicaux possibles et de démolir le statu quo qui prévaut à cet endroit.

